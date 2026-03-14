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Hamilton: "Miglioriamo ma la strada è ancora lunga". Leclerc: "Questa pista non mi va giù ma puntiamo a vincere"

Sir Lewis mischia le carte, il monegasco non si nasconde nonostante lo scarso feeling con il circuito di Shanghai

14 Mar 2026 - 10:56
© Getty Images

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LEWIS HAMILTON

"Non so dire esattamente per quale ragioni abbiamo ridotto il gap dalla Mercedes in termini di distacco rispetto a Melbourne ma penso che in condizioni normali Russell avrebbe potuto abbassare il tempo della pole e quindi... In ogni caso noi abbiamo migliorato ma credo che la strada sia ancora lunga. Kimi è davvero un ragazzo fantastico ed è nell'ambiente migliore per esprimersi: sono contento per lui e per la mia ex squadra.

CHARLES LECLERC

"Siamo più vicini ai nostri rivali della Mercedes ma non sono molto contento. Questa non è la mia pista, qui sono... pessimo. Mi manca sempre qualcosa. Non siamo lontani e con queste macchine secondo, terzo o quarto in qualifica non cambia molto, perché in gara ci sono tante opzioni in più rispetto al passato. In qualifica con queste macchine conviene sempre stare un po' sotto il limite fino al Q3. A me non piace molto ma così è. In gara però come ho detto si può rischiare di più, quindi il nostro obiettivo è la vittoria.

FREDERIC VASSEUR

"Stiamo andando nella direzione giusta: otto decimi a Melbourne, sei ieri nella qualifica Sprint, quattro oggi. Le Mercedes sono ancora più veloci di noi in rettilineo. Noi dobbiamo cercare di portare la nostra sfida anche oltre i primi due o tre giri di gara. Domani andrà meglio anche dal punto di vista del degrado gomme perché conosciamo meglio la pista. Lo scatto al semaforo è ancora il nostro punto di forza, ora dobbiamo migliorare in altri aspetti ma la concorrenza non sta certo a guardare e prevedibilmente migliorerà dove oggi siamo più avanti noi".  

Q1. Nella prima fase Charles comincia con una gomme Soft usata, mentre Lewis opta per una Medium usata. Il monegasco fa segnare 1’34”507, mentre l’inglese non va oltre 1’34”986. Entrambi quindi montano un treno di Soft nuove con le quali si migliorano entrambi: Leclerc ottiene 1’33”175, Hamilton fa 1’33”522. Entrambi avanzano al Q2.

Q2. Charles e Lewis vanno in pista con le stesse gomme Soft di fine Q1 con le quali l’inglese ottiene 1’32”834 e il monegasco ferma i cronometri a 1’32”902. Entrambi montano un treno di Soft nuove e tornano in pista: Leclerc si migliora scendendo a 1’32”486, imitato dal compagno che centra 1’32”567. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Due treni di Soft nuove per entrambi i piloti Ferrari. Al primo tentativo Charles ottiene 1’32”623; Lewis stabilisce 1’33”020. Rientrano e montano l’ultimo set e si migliorano tutti e due: Lewis ottiene il terzo tempo in 1’32”415, 13 millesimi davanti a Charles. Le due Ferrari dunque partiranno dalla seconda fila per la gara di domani.

Antonelli in Pole, seconda fila Ferrari: gli scatti delle Qualifiche

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© Getty Images |  Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12
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