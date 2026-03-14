Hamilton: "Miglioriamo ma la strada è ancora lunga". Leclerc: "Questa pista non mi va giù ma puntiamo a vincere"

"Siamo più vicini ai nostri rivali della Mercedes ma non sono molto contento. Questa non è la mia pista, qui sono... pessimo. Mi manca sempre qualcosa. Non siamo lontani e con queste macchine secondo, terzo o quarto in qualifica non cambia molto, perché in gara ci sono tante opzioni in più rispetto al passato. In qualifica con queste macchine conviene sempre stare un po' sotto il limite fino al Q3. A me non piace molto ma così è. In gara però come ho detto si può rischiare di più, quindi il nostro obiettivo è la vittoria.