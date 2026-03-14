Antonelli è record: il Poleman più giovane di sempre

L'Italia torna in Pole con tanto di record

17 anni fa l'ultima volta, Giancarlo Fisichella, Spa 2009. Kimi Antonelli, fa di meglio, perché toglie a Vettel il record di più giovane di sempre a conquistare una Pole Position, resisteva da Monza 2008 e il tedesco aveva 21 anni, due mesi e 11 giorni. Il bolognese classe 2006, centra il miglior tempo a 19 anni, sei mesi e 18 giorni.

1:32.064 è il tempo che vale la Pole Position. 1:30.641 quello dello scorso anno di Oscar Piastri. Balla circa un secondo e mezzo, ma le vetture in qualifica sembrano essere molto più vicine tra loro.

Ora non ci resta che aspettare la gara. Con un super Russell, che nonostante i problemi, è riuscito a mettersi alle spalle di Kimi, mentre le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc, sognano la partenza in stile Dragster.

