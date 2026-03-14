F1 CINA - ITALIA IN POLE

Antonelli è record: il Poleman più giovane di sempre

L'italiano distrugge il primato di Vettel che durava da Monza 2008. Ora può sognare in grande

di Lorenzo Candotti
14 Mar 2026 - 10:51
 Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12 © Getty Images

 Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12 © Getty Images

L'errore al via della Sprint, non aveva impostato la mappatura giusta, qualche ora dopo la Pole Position, la prima in carriera. Andrea Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre nella storia della F1 a partire davanti a tutti a un Gran Premio.

Antonelli in Pole, seconda fila Ferrari: gli scatti delle Qualifiche

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© Getty Images |  Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12
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L'Italia torna in Pole con tanto di record
17 anni fa l'ultima volta, Giancarlo Fisichella, Spa 2009. Kimi Antonelli, fa di meglio, perché toglie a Vettel il record di più giovane di sempre a conquistare una Pole Position, resisteva da Monza 2008 e il tedesco aveva 21 anni, due mesi e 11 giorni. Il bolognese classe 2006, centra il miglior tempo a 19 anni, sei mesi e 18 giorni.
1:32.064  è il tempo che vale la Pole Position. 1:30.641 quello dello scorso anno di Oscar Piastri. Balla circa un secondo e mezzo, ma le vetture in qualifica sembrano essere molto più vicine tra loro.
Ora non ci resta che aspettare la gara. Con un super Russell, che nonostante i problemi, è riuscito a mettersi alle spalle di Kimi, mentre le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc, sognano la partenza in stile Dragster. 

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