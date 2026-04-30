Il Canada respinge i dirigenti della Federcalcio iraniana ai confini: scoppia l'ennesimo caos

Il presidente della federcalcio iraniana Mehdi Taj, assieme agli altri due dirigenti che lo accompagnavano, è stato respinto alla frontiera dal Canada, e giunto a Toronto ha dovuto reimbarcarsi su un aereo in senso inverso. Il respingimento di Taj si lega al fato che in passato aveva avuto un ruolo di dirigente delle Guardie della Rivoluzione, i pasdaran, che il Canada ritiene organizzazione terroristica. Il blocco è avvenuto lunedì, all'arrivo a Toronto, ma è emerso solo nella giornata di giovedì: prima ne avevano parlato i media iraniani, citando anche offese degli agenti di frontiera, in serata la notizia è stata confermata dal New York Times.