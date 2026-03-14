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Antonelli: "Grande opportunità, voglio riportare l'Italia sul gradino più alto del podio"

L'autore della pole sogna in grande al termine di un sabato sulle montagne russe

14 Mar 2026 - 10:36
© Getty Images

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ANDREA KIMI ANTONELLI

"Questa pole è molto diversa da quella dell'anno scorso nella Sprint di Miami. Non ho fatto errori, mi sono migliorato ogni volta che sono sceso in pista. Ho avuto tanto sottosterzo fin dal Q2. Ho chiesto via radio se avevo qualcosa di rotto, invece era solo colpa del vento. Anche il Q3 non è stato facile ma sono riuscito a mettere insieme il giro, quindi alla fine sono molto contento. Ora me la voglio godere un po' ma non troppo perché il focus è già sul Gran Premio. Fare la pole è bello ma la gara è più importante: è una bella opportunità. Vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio alla domenica. Farò del mio meglio: il passo è buono, anche nella Sprint sono tornato su bene ma la partenza è stata il mio punto debole. Ho capito cosa è andato storto e domani cercherò di far la procedura come si deve, scaldare bene le gomme, che è una cosa molto importante e fare una partenza pulita. Poi si vedrà. Dopo una Sprint difficile, questa pole è il modo migliore di finire la giornata. Si vede che mi piace complicarmi le cose ma sono contento di come mi sono gestito run dopo run". 

GEORGE RUSSELL

"Prima di tutto congratulazioni a Kimi, sono felice per lui. Per quanto mi riguarda nel Q2 ho rotto l'ala, probabilmente ho usato più del solito un cordolo e ho danneggiato il fondo. Poi nel Q3 sono rimasto bloccato in prima e quando sono ripartito le gomme erano ormai fredde ma soprattutto ho avuto un problema con le batterie. Pensavo di fare quinto o sesto, ma ho rischiato di finire addirittura decimo, quindi direi che ho limitato i danni, avrebbe potuto andare molto peggio".

Antonelli in Pole, seconda fila Ferrari: gli scatti delle Qualifiche

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© Getty Images |  Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12
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 Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12

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