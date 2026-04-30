Infantino insiste: "L'Iran sarà ai prossimi Mondiali, il calcio deve unire". Ma il Canada vieta l'ingresso all'Iran

Le autorità canadesi, che in un primo momento avevano provato a mettere una pezza ipotizzando che il rifiuto potesse essere stato involontario, hanno affermato che il loro governo "è stato chiaro e coerente: i funzionari delle Guardie Rivoluzionarie non sono ammessi in Canada e non hanno posto nel nostro Paese". Nonostante le rassicurazioni di Infantino, l'assenza dell'Iran al Congresso fa rumore. Anche per questo la Fifa, svela Rmc Sport, aveva offerto alla delegazione iraniana un jet privato che l'avrebbe immediatamente riportata in Canada. Ma non c'è stato nulla da fare. Ricordiamo che da tempo i rapporti tra Canada e Iran sono tesi, mentre le gare di quest'ultimo ai Mondiali sono previste tutte negli Usa contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto.