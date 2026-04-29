Torna la Formula 1: in un mese è cambiato tutto

Dove eravamo rimasti? Un lunghissimo mese di attesa che può valere una stagione. Un aprile insolitamente calmo ha permesso all'intera Formula 1 - dall'organizzazione alle scuderie - di tirare una primissimo bilancio d'inizio campionato. Non sono mancate le critiche, piovute in realtà un po' dovunque tra pubblico e addetti ai lavori. Dunque, è tempo di nuove regole, in vigore già a Miami.

Nuove qualifiche

I piloti si erano espressi negativamente soprattutto sulla gestione dell'energia in qualifica, ritenuta pericolosa. Per evitare spericolate manovre per ricaricare le batterie, il limite per il recupero di elettricità è stata abbassata da 8 MJ a 7 MJ. Dopo l'inquietante incidente di Bearman in Giappone - causato dalla troppa differenza di velocità tra chi spinge e chi ricarica - sono state introdotte zone a potenza elettrica limitata per evitare rischi nei tratti veloci.

Situazione team

Mercedes ha dimostrato, con Kimi Antonelli, di avere il suo destino tra le mani. La monoposto tedesca è la più competitiva in assoluto. Insegue Ferrari, che non è rimasta con le mani in mano. Durante il Filming Day di Monza sono state collaudate alcune modifiche alla SF-26, tra cui l'ala "Macarena" (che dovrebbe assicurate un vantaggio di 8/10 km/h). Non si sono invece placate le ire di Verstappen, che ha corso nel GT; mentre Aston Martin non sembra aver risolto i problemi al motore. Appuntamento in Florida.