Lazio: Sarri spera di recuperare due titolari per la Cremonese

30 Apr 2026 - 22:03

La Cremonese prima della doppia sfida all'Inter - con la seconda che metterà in palio la Coppa Italia - e il derby. La Lazio si avvia verso un finale che può dare un senso alla stagione, ma con qualche dubbio di troppo per il tecnico Maurizio Sarri. Contro i grigiorossi, infatti, l'allenatore biancoceleste spera di poter fare affidamento su Cataldi e Gila, in dubbio visti i recenti problemi di salute, così come su Zaccagni. Ma se quest'ultimo dovrebbe riuscire a tornare a disposizione per la trasferta di lunedì, gli altri due non danno ancora certezze; se non dovessero farcela confermati Provstgaard in difesa a Patric in medana. 

Si rivedrà di certo Rovella, convocato già con l'Udinese e pronto a tornare in campo per uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe mentre, vista la squalifica di Cancellieri, è pronto a riprendersi il posto da titolare Isaksen per tornare a essere decisivo in un finale di stagione da tutto o niente.

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