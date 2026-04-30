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Tutte le livree speciali del GP di Miami

L'appuntamento negli USA è l'occasione per un "cambio d'abito"

di Tommaso Marcoli
30 Apr 2026 - 12:26
© Red Bull Content Pool

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Le lunghe spiagge, il clima caldo e l'atmosfera vacanziera di Miami devono aver ispirato alcuni team di Formula 1. Il primo GP di primavera sarà infatti l'occasione per sfoggiare alcune inedite livree, disegnate su misura per l'occasione. Da quando il Circus si è insediato negli USA, le piste oltreoceano si sono trasformate in un incontro tra corse, moda e stili di vita esclusivi.

Le livree speciali del GP di Miami

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© Red Bull Content Pool
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Giallo Racing
A distinguersi sarà soprattutto Racing Bulls, che con la livrea VCARB 03 offre un look inconfondibilmente estivo. La tinta dominante è il giallo e la presentazione è avvenuta a bordo di un mega yacht ormeggiato in Florida, con tanto di spettacolo di contorno tra wakeboard e jet ski. Insomma: una "festa" in perfetto stile Miami. Indossando la nuova divisa, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno entusiasmato la folla di atleti, creatori di contenuti, giornalisti e fan.
Born in the USA
Non poteva mancare chi gioca in casa: Cadillac celebra la prima gara sul suolo domestico con una livrea che richiama le radici americane del marchio. I toni rosso e blu della bandiera a Stelle e strisce sono stati inseriti nella tinta principale bianca della monoposto. Sull'ala posteriore compare la scritta "USA" in maiuscolo. Anche Alpine proporrà una variazione stilistica, con il debutto stagionale della livrea "extra yellow". Sviluppata per dare piena visibilità al marchio di e-commerce "Mercado Libre", sponsor del team.

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