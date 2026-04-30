Ci mancava soltanto il meteo. Aprile è stato privato - per motivi "politici" - dei due appuntamenti previsti dal calendario di Formula 1, l'inizio di maggio sarebbe dovuto coincidere con un ritorno in pista. A metterlo in dubbio, la concreta possibilità che domenica su Miami si abbatta un violento temporale con fulmini.

Rischio cancellazione

Le previsioni, sotto questo punto di vista, non sono incoraggianti. Se per venerdì e sabato sole e temperature estive sembrano essere confermate, per la giornata del GP il rischio di un temporale è oggi stimato attorno al 70%. Le norme vigenti in Florida impongono la sospensione di eventi sportivi all'aperto qualora vi fossero fulmini in cielo.

Nuove regole

Al momento, il GP di Miami resta confermato in tutti i suoi appuntamenti: dalle prove libere, alla Sprint Race, Gran Premio incluso. A Miami dovrebbero anche debuttare le nuove regole FIA, integrate per migliorare la sicurezza dei piloti. Tra queste, il divieto di utilizzare la "Boost Mode" su fondo bagnato o umido. Il rilascio di coppia immediato - caratteristica dei motori elettrici - provoca un pattinamento degli pneumatici eccessivo, con il rischio di perdere il controllo della monoposto.