Racing Bulls svela la nuova livrea per il GP di Miami

© Getty Images
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La Racing Bull correrà il prossimo GP di Miami con una nuova livrea su base gialla. La presentazione è avvenuta a bordo di un mega yacht ormeggiato in Florida, con tanto di spettacolo di contorno tra wakeboard e jet ski.
Ispirata alla Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrea VCARB 03 di Miami offre un look inconfondibilmente estivo: audace, vibrante e pensata per distinguersi. Il motorsport ha incontrato gli sport acquatici per creare un momento di presentazione spettacolare. L'atleta di wakeboard Red Bull, Guenther Oka, si è lanciato da una rampa, eseguendo un backflip sopra la vettura e strappando il telo a mezz'aria. Non appena il telo si è liberato, è emerso il nuovo design. I piloti VCARB Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno ammirato per la prima volta la livrea a bordo delle loro jet-ski, in perfetta armonia con il sole splendente e le spiagge dorate di Miami.
Arrivando in yacht, in perfetto stile Miami, la nuova livrea ha fatto il suo debutto attraccando al KikiOnTheRiver, un locale alla moda sul lungofiume di Miami. Indossando la nuova divisa, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno entusiasmato la folla di atleti, creatori di contenuti, giornalisti e fan, e sono stati raggiunti da Peter Bayer e Alan Permane per una sessione di domande e risposte. La presentazione si è poi trasformata in una vivace festa sul lungofiume.