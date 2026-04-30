1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FORMULA 1

Racing Bulls svela la nuova livrea per il GP di Miami

30 Apr 2026 - 11:42
17 foto

La Racing Bull correrà il prossimo GP di Miami con una nuova livrea su base gialla. La presentazione è avvenuta a bordo di un mega yacht ormeggiato in Florida, con tanto di spettacolo di contorno tra wakeboard e jet ski. 

Ispirata alla Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrea VCARB 03 di Miami offre un look inconfondibilmente estivo: audace, vibrante e pensata per distinguersi. Il motorsport ha incontrato gli sport acquatici per creare un momento di presentazione spettacolare. L'atleta di wakeboard Red Bull, Guenther Oka, si è lanciato da una rampa, eseguendo un backflip sopra la vettura e strappando il telo a mezz'aria. Non appena il telo si è liberato, è emerso il nuovo design. I piloti VCARB Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno ammirato per la prima volta la livrea a bordo delle loro jet-ski, in perfetta armonia con il sole splendente e le spiagge dorate di Miami.

Arrivando in yacht, in perfetto stile Miami, la nuova livrea ha fatto il suo debutto attraccando al KikiOnTheRiver, un locale alla moda sul lungofiume di Miami. Indossando la nuova divisa, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno entusiasmato la folla di atleti, creatori di contenuti, giornalisti e fan, e sono stati raggiunti da Peter Bayer e Alan Permane per una sessione di domande e risposte. La presentazione si è poi trasformata in una vivace festa sul lungofiume.

f1
racing bulls
miami
livrea

Ultimi video

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

I più visti di Formula 1

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Torna la Formula 1: in un mese è cambiato tutto

Vettel sotto le tre ore alla London Marathon: "Era il mio sogno, la consiglio a tutti"

Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Il papà di Verstappen coinvolto in un incidente