Racing Bulls svela la nuova livrea per il GP di Miami

Ispirata alla Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrea VCARB 03 di Miami offre un look inconfondibilmente estivo: audace, vibrante e pensata per distinguersi. Il motorsport ha incontrato gli sport acquatici per creare un momento di presentazione spettacolare. L'atleta di wakeboard Red Bull, Guenther Oka, si è lanciato da una rampa, eseguendo un backflip sopra la vettura e strappando il telo a mezz'aria. Non appena il telo si è liberato, è emerso il nuovo design. I piloti VCARB Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno ammirato per la prima volta la livrea a bordo delle loro jet-ski, in perfetta armonia con il sole splendente e le spiagge dorate di Miami.