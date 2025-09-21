Logo SportMediaset
Formula 1
f1 azerbaijan

Gp Azerbaijan, Hamilton snobba l'ordine di scuderia e non restituisce la posizione a Leclerc

L'inglese rallenta solo vicino al traguardo, non consentendo al monegasco di passare: "Scelta stupida"

21 Set 2025 - 16:36
A Baku, all'interno dell'ennesimo GP anonimo della Ferrari, nuovo momento di tensione, sebbene indiretto, tra i due piloti a causa della scelta di Lewis Hamilton di non seguire l'ordine di scuderia e restituire la posizione a Charles Leclerc. Tutto inizia a metà gara quando al monegasco, ottavo e senza reali possibilità di avvicinare la settima piazza, è stato chiesto al muretto di far passare l'inglese (che gli era alle spalle) per capire se almeno il sette volte campione del mondo sarebbe riuscito a superare Lawson. Leclerc, quindi, ha lasciato passare in curva 1 Hamilton ma presto è divenuto chiaro che neppure lui avesse il passo per avvicinare la Racing Bulls tanto che Bryan Bozzi, ingegnere del monegasco, lo ha avvisato: "Se Lewis non fa il sorpasso, a fine giro vi scambierete le posizioni sul rettilineo finale".

Passano i giri e lo swap non avviene nonostante Bozzi rassicuri Leclerc: "Lewis ti lascerà passare". E anche Riccardo Adami, ingegnere dell'inglese, lo ha ribadito: "Lewis, puoi lasciar passare Charles, è vicino a te. Questo è l'ultimo giro, Hadjar è distante da lui, lascialo passare". Di fatto poi il sette volte campione del mondo ha alzato il piede dall'acceleratore ma soltanto a pochi metri dalla bandiera a scacchi tanto che Leclerc non è riuscito a tornare ottavo, chiudendo nono.

Dopo la bandiera a scacchi Leclerc si è mostrato arrabbiato, questo il team radio: "Stiamo parlando solo di un ottavo posto. Può pure essere contento ma per me è una scelta stupida, non giusta". In seguito, a mente fredda, ha corretto un po' il tiro: "Non è la fine del mondo, parliamo di un ottavo e nono posto, non ci penserò tornando a casa. Piuttosto rifletterò sulla prestazione deludente in questo weekend".

Leclerc: "Ho avuto un problema con la power unit". Hamilton: "Impossibile superare"

