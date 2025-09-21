Gp Azerbaijan, Hamilton snobba l'ordine di scuderia e non restituisce la posizione a Leclerc

A Baku, all'interno dell'ennesimo GP anonimo della Ferrari, nuovo momento di tensione, sebbene indiretto, tra i due piloti a causa della scelta di Lewis Hamilton di non seguire l'ordine di scuderia e restituire la posizione a Charles Leclerc. Tutto inizia a metà gara quando al monegasco, ottavo e senza reali possibilità di avvicinare la settima piazza, è stato chiesto al muretto di far passare l'inglese (che gli era alle spalle) per capire se almeno il sette volte campione del mondo sarebbe riuscito a superare Lawson. Leclerc, quindi, ha lasciato passare in curva 1 Hamilton ma presto è divenuto chiaro che neppure lui avesse il passo per avvicinare la Racing Bulls tanto che Bryan Bozzi, ingegnere del monegasco, lo ha avvisato: "Se Lewis non fa il sorpasso, a fine giro vi scambierete le posizioni sul rettilineo finale".