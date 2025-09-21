Logo SportMediaset
Verstappen senza rivali a Baku, Russell e Sainz sul podio. Ferrari nell'anonimato

Domenica amara per Ferrari e McLaren nel diciassettesimo appuntamento stagionale

di Stefano Gatti
21 Set 2025 - 14:44
1 di 30
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Quarta vittoria stagionale per Max Verstappen che dopo Suzuka, Imola e Monza conquista il gradino più alto del podio anche a Baku, vincendo da padrone assoluto il Gran Premio dell'Azerbaijan davanti ad un solidissimo George Russell (Mercedes) e ad un sontuoso Carlos Sainz che era scattato dall'esterno della prima fila con la Williams. Mercedes ai piedi del podio con Andrea Kimi Antonelli (che si rilancia a tre mesi dal terzo posto di Montreal), mentre Liam Lawson si supera chiudendo la top five con la Racing Bulls. Domenica amara per McLaren e Ferrari. Clamoroso passaggio a vuoto per Oscar Piastri: il leader della classifica generale anticipa la partenza, si blocca, affronta il primo giro in coda al gruppo ma dopo una trentina di secondi di gara finisce a muro (come già in qualifica) e deve abbandonare. Lando Norris ne approfitta solo in parte chiudendo settimo alle spalle della Red Bull di Yuki Tsunoda e davanti alle due deludenti Ferrari SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che erano scattati a metà schieramento. Sotto la bandiera a scacchi sir Lewis rallenta per restituire la posizione (ricevuta in precedenza) al compagno di squadra ma la manovra non riesce. Isack Hadjar completa la top ten con la seconda Racing Bulls.

© Getty Images

© Getty Images

