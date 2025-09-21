Leclerc: "Ho avuto un problema con la power unit". Hamilton: "Impossibile superare"

"Non siamo riusciti a partire dalla posizione che sapevamo di occupare e questa è responsabilità mia, a causa del mio errore in qualifica. Questa stagione ho lavorato bene, ho sempre dato il massimo ma questo fine settimana ho commesso un errore. Partendo dietro su una pista dove è difficile sorpassare non potevamo aspettarci molto. Nel primo stint avrei potuto guadagnare qualche posizione ma è venuto fuori un problema con la power unit che mi ha costretto a difendermi piuttosto che ad attaccare. Poi nel secondo stint il problema è rientrato ma non abbastanza per poter superare. Il passo non era buonissimo ma oggi la responsabilità della nostra prova è figlia della qualifica. Possiamo toglierci qualche soddisfazione prima della fine della stagione? Partiamo dal presupposto che sarà difficile. Spero in una sorpresa ma sarà durissima".