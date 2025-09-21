Leclerc: "Ho avuto un problema con la power unit". Hamilton: "Impossibile superare"

I due piloti della Rossa rivivono ai microfoni una gara "condannata" fin dal viadi Stefano Gatti
© IPA
CHARLES LECLERC
"Non siamo riusciti a partire dalla posizione che sapevamo di occupare e questa è responsabilità mia, a causa del mio errore in qualifica. Questa stagione ho lavorato bene, ho sempre dato il massimo ma questo fine settimana ho commesso un errore. Partendo dietro su una pista dove è difficile sorpassare non potevamo aspettarci molto. Nel primo stint avrei potuto guadagnare qualche posizione ma è venuto fuori un problema con la power unit che mi ha costretto a difendermi piuttosto che ad attaccare. Poi nel secondo stint il problema è rientrato ma non abbastanza per poter superare. Il passo non era buonissimo ma oggi la responsabilità della nostra prova è figlia della qualifica. Possiamo toglierci qualche soddisfazione prima della fine della stagione? Partiamo dal presupposto che sarà difficile. Spero in una sorpresa ma sarà durissima".
LEWIS HAMILTON
"Indagheremo internamente per capire quello che è successo. Dovevamo fare un lavoro migliore in qualifica a livello di esecuzione. In gara la macchina andava meglio, il passo non era male. Solo che non si poteva superare, era difficile guidare nella scia di chi era davanti. È abbastanza insolita una gara così lineare a Baku. È deludente andare via da qui con un pugno di mosche".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Il passo c'era e per questo c'è frustrazione. Non siamo riusciti a mettere le cose insieme e abbiamo perso la nostra gara in qualifica. Avremmo potuto partire dalla prima fila e sarebbe stato tutto diverso. Qui superare è difficile: siamo rimasti bloccati dietro a Lawson e Norris, a causa di un problema con la power unit di Leclerc a livello di recupero energia. Mancavano un paio di kilowatt: quanto basta per non riuscire a portare a termine in un sorpasso. Il problema di oggi è che per qualche motivo Mercedes e Red Bull hanno caratteristiche simili: quando va forte una lo fa anche l'altra. Noi invece abbiamo un rendimento simile a quello della McLaren a parità di condizioni, quindi oggi era difficile passare Norris".
Commenti (0)