Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Formula 1, Antonelli: "Bellissimo correre per la Ferrari ma sto bene in Mercedes, in futuro si vedrà"

Il pilota italiano: "'Nel 2026 partiremo tutti da zero, il sogno è vincere il mondiale"

di Redazione
16 Dic 2025 - 21:54
© ansa

© ansa

"Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà". Kimi Antonelli ha parlato così del futuro ai microfoni di Sky durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2025. "La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile - ha sottolineato il giovane pilota della Mercedes già proiettato al 2026 -. Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità per noi piloti perché partiremo tutti da zero. Nessuno sa che cosa aspettarsi dalle macchine. Ovviamente ho fatto tanto simulatore, però è ancora presto per poter dire come sarà la vettura. Non vedo l'ora di iniziare con il 2026. Sembra tutto promettente, anche se non sai dove sono i tuoi avversari. Sarebbe bellissimo riuscire a poter lottare per delle vittorie ed eventualmente per il campionato".

Leggi anche

Antonelli, 2025 ai voti: una rookie season da sette più

Quanto alla stagione conclusa al 7/o posto Antonelli la definisce "abbastanza positiva, si poteva far meglio. Nonostante il periodo poco positivo, sono riuscito a uscire da quel loop negativo e questo mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come pilota. Aver superato quel momento mi ha aiutato a fare quello step in termini di performance, ecco perché la seconda parte di stagione è stata molto positiva". Infine, sul suo rapporto con la paura: "Capita spesso di averne. Non tanto quella di farsi male, quanto pensare di sbagliare o di non essere all'altezza. I 30 minuti prima di scendere in macchina sono quelli più critici, ma devi fare il meglio possibile. Una volta che riesci a concentrarti e a entrare in quella bolla in cui sei te e la tua macchina, al resto non pensi neanche".

Leggi anche

Portimao torna in calendario: GP del Portogallo nel 2027 e nel 2028

kimi antonelli
ferrari
mercedes

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Kimi Antonelli in incognito a una gara di kart: miglior tempo del circuito sul bagnato

Max Verstappen - 76 milioni di dollari

Verstappen ancora contro la Ferrari: "Altri ci mettono 20 anni...". E il team Red Bull ride

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:35
Il Milan a Riad: assenti Gabbia e Gimenez, tornano Leao e Fofana
23:27
Nitto Atp Finals, vendite in corso su numeri da record
23:26
Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"
23:04
Dumfries si opera e cambia agente: il futuro all'Inter è sempre più in bilico
Lorenzo Insigne
23:03
Insigne: "Mercato? Sono sereno, spero possa uscire qualcosa"