Formula 1, Antonelli: "Bellissimo correre per la Ferrari ma sto bene in Mercedes, in futuro si vedrà"

"Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà". Kimi Antonelli ha parlato così del futuro ai microfoni di Sky durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2025. "La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile - ha sottolineato il giovane pilota della Mercedes già proiettato al 2026 -. Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità per noi piloti perché partiremo tutti da zero. Nessuno sa che cosa aspettarsi dalle macchine. Ovviamente ho fatto tanto simulatore, però è ancora presto per poter dire come sarà la vettura. Non vedo l'ora di iniziare con il 2026. Sembra tutto promettente, anche se non sai dove sono i tuoi avversari. Sarebbe bellissimo riuscire a poter lottare per delle vittorie ed eventualmente per il campionato".