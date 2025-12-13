Max Verstappen, che stoccata alla Ferrari nel discorso alla squadra: "Altri ci mettono 20 anni..."

Nel rivendicare la capacità della Red Bull di reagire alle difficoltà e tornare a vincere nello spazio di pochi mesi, l'olandese si è lasciato andare a una frecciata velenosissima diretta alla Ferrari. Guardando dritto negli occhi Laurent Mekies - oggi al vertice Red Bull ma con un lungo passato a Maranello - Max ha servito la stoccata con un sorriso ironico: "Siamo tornati a vincere nello spazio di una sola stagione. Forse altre squadre riescono a farlo dopo due stagioni… o dopo venti. Tu lo sai bene".