Formula 1
formula 1

Max Verstappen, che stoccata alla Ferrari nel discorso alla squadra: "Altri ci mettono 20 anni..."

Verstappen punge la Ferrari nel discorso a Milton Keynes e il team Red Bull si mette a ridere

di Stefano Fiore
13 Dic 2025 - 09:40

Il Mondiale 2025 gli è sfuggito per soli due punti a favore di Norris, ma Max Verstappen, tornato alla fabbrica Red Bull per ringraziare il team della clamorosa rimonta tecnica compiuta nella seconda metà di stagione, ha vestito i panni del leader assoluto pronunciando un discorso pieno di orgoglio aggiungendo una grande frecciata alla Ferrari.

Verstappen e l'attacco frontale a Maranello

 Nel rivendicare la capacità della Red Bull di reagire alle difficoltà e tornare a vincere nello spazio di pochi mesi, l'olandese si è lasciato andare a una frecciata velenosissima diretta alla Ferrari. Guardando dritto negli occhi Laurent Mekies - oggi al vertice Red Bull ma con un lungo passato a Maranello - Max ha servito la stoccata con un sorriso ironico: "Siamo tornati a vincere nello spazio di una sola stagione. Forse altre squadre riescono a farlo dopo due stagioni… o dopo venti. Tu lo sai bene".

Un riferimento non casuale

 Il riferimento ai "vent'anni" non è sfuggito a nessuno: è l'impietosa fotografia del digiuno della Rossa (senza titoli da 17 anni tra i costruttori e 18 tra i piloti). Quel "tu lo sai" rivolto a Mekies ha scatenato la risata generale in fabbrica, confermando come la Ferrari resti uno dei bersaglii preferiti di Verstappen. 

Verstappen campione di...ingaggi: la top 10 dei piloti più pagati nel 2025

