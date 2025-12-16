Antonelli, 2025 ai voti: una rookie season da sette più

"Dopo Montreal è iniziato un periodo difficile, nel quale non sono arrivati i progressi che mi aspettavo. Anche questo ha avuto un impatto sul mio morale. A partire da Baku la stagione è tornata a ciò che volevo. Ora posso dire che superare un periodo difficile mi ha dato una spinta mentale in più. Lasciarmi alle spalle quei mesi molto difficili non era scontato. È stato un test difficile ma utile. Durante quel periodo avevo perso un po' la direzione. C'era molta frustrazione e ho iniziato a pensare troppo al risultato finale. Ogni volta che salivo in macchina, mi mettevo molta pressione addosso e non mi concentravo sul guidare bene e fare le cose giuste. Tutto questo mi ha reso ancora più teso, e i risultati ancora non arrivavano. Il punto di svolta è stato soprattutto un reset mentale. Dopo Monza c'è stato un incontro tra me, Toto Wolf e Peter Bonnington. Mi hanno detto in faccia cosa pensavano delle mie prestazioni. È stata una critica costruttiva che ho accolto in modo positivo, mi ha aiutato a fare un reset e a trovare la cattiveria indispensabile per dire: ok, adesso le cose cambieranno. E sono cambiate”.