Portimao torna in calendario: GP del Portogallo nel 2027 e nel 2028

Il circuito dell'Algarve aveva già ospitato due edizioni del GP del Portogallo in epoca-Covid

di Stefano Gatti
16 Dic 2025 - 10:38
La Formula 1 ha annunciato martedì 16 dicembre il ritorno in Portogallo nel 2027 e nel 2028 come parte di un accordo biennale con il governo portoghese, Turismo de Portugal e il promotore Parkalgar, Parques Tecnologicos e Desportivos, S.A. L'AutOdromo Internacional do Algarve, più comunemente noto come Portimao, ha ospitato due Gran Premi di Formula Uno nel 2020 e 2021, ai tempi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Situato nella regione più meridionale del Portogallo e noto per le sue spiagge spettacolari, il circuito misura quattro chilometri e 600 metri e offre ai piloti una sfida tecnica, con saliscendi he culminano in una discesa fino all'ultima curva a destra che riporta al rettilineo dei box.

Il Portogallo vanta una storia prestigiosa in Formula 1, avendo ospitato il suo primo Gran Premio a Porto nel 1958, oltre a ospitare weekend di gare a Monsanto ed Estoril nei suoi settantacinque anni di storia. Alcuni dei più grandi piloti della Formula 1 hanno raggiunto il gradino più alto del podio in Portogallo: tra loro Stirling Moss, Alain Prost, Nigel Mansell e Ayrton Senna che esattamente quarant'anni fa colse in una bagnatissima edizione del GP del Portogallo all'Estoril.

Più recentemente, Portimao è stato il circuito nel quale Lewis Hamilton ha superato il record di vittorie di Michael Schumacher, conquistandovi quattro anni fa la sua novantaduesima vittoria nel Mondiale. Sir Lewis rimane l'unico pilota attualmente in griglia ad aver vinto su questo circuito, grazie al suo successo nel 2020.

DICHIARAZIONI 

Stefano Domenicali - Presidente e CEO di Formula 1:

"Sono felice di vedere Portimao tornare nel calendario della Formula 1 e che lo sport continui ad accendere la passione della nostra incredibile base di tifosi portoghesi. Il circuito offre emozione in pista dalla prima curva fino alla bandiera a scacchi, e la sua energia solleva i tifosi dai loro posti. L'interesse e la domanda per ospitare un Gran Premio di Formula 1 sono i più alti di sempre, quindi vorrei ringraziare il Primo Ministro, Luís Montenegro, il Ministro dell'Economia e della Coesione Territoriale del Portogallo, Manuel Castro Almeida, il Segretario di Stato per il Turismo, il Commercio e i Servizi, Pedro Machado, Presidente di Turismo de Portugal, Carlos Abade, Presidente dell'Ufficio Turistico dell'Algarve, André Gomes e CEO e Presidente del Circuito Internazionale dell'Algarve, Jaime Costa, per il loro sostegno nel riportare la F1 in Portogallo. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme per assicurarmi che Portimão torni in calendario con grande decisione."

Manuel Castro Almeida - Ministro dell'Economia e della Coesione Territoriale del Portogallo:

"Il Gran Premio del Portogallo avrà un impatto diretto sull'attività economica, generando opportunità in tutta la catena economica, promuovendo il Paese come una destinazione competitiva e affidabile. Ospitare il Gran Premio in Algarve rafforza la nostra strategia di sviluppo regionale, aumentando il valore dei territori e creando opportunità per le economie locali. Questo sarà un evento che, oltre a essere una fonte di prestigio per il nostro paese, migliorerà l'immagine del Portogallo in tutto il mondo." 

Jaime Costa - Presidente e CEO dell'AutOdromo Internacional do Algarve:

"Siamo entusiasti di dare il bentornato alla Formula 1 in Portogallo e all'Autodromo Internacional do Algarve. Il Gran Premio del Portogallo metterà in mostra l'eccellenza del nostro circuito e la passione dei nostri tifosi, offrendo una potente spinta per il nostro turismo, la regione e la comunità. Questo risultato è stato reso possibile dal continuo sostegno del Governo portoghese. Il tracciato unico a 'montagne russe' di Portimao metterà alla prova i migliori piloti del mondo e creerà uno spettacolo che i fans adoreranno. Non vediamo l'ora di creare momenti indimenticabili e di stabilire nuovi standard di eccellenza sia in pista che fuori."

