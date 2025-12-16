Portimao torna in calendario: GP del Portogallo nel 2027 e nel 2028

"Sono felice di vedere Portimao tornare nel calendario della Formula 1 e che lo sport continui ad accendere la passione della nostra incredibile base di tifosi portoghesi. Il circuito offre emozione in pista dalla prima curva fino alla bandiera a scacchi, e la sua energia solleva i tifosi dai loro posti. L'interesse e la domanda per ospitare un Gran Premio di Formula 1 sono i più alti di sempre, quindi vorrei ringraziare il Primo Ministro, Luís Montenegro, il Ministro dell'Economia e della Coesione Territoriale del Portogallo, Manuel Castro Almeida, il Segretario di Stato per il Turismo, il Commercio e i Servizi, Pedro Machado, Presidente di Turismo de Portugal, Carlos Abade, Presidente dell'Ufficio Turistico dell'Algarve, André Gomes e CEO e Presidente del Circuito Internazionale dell'Algarve, Jaime Costa, per il loro sostegno nel riportare la F1 in Portogallo. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme per assicurarmi che Portimão torni in calendario con grande decisione."