Formula 1, accordo team-Fia: dal 2027 ridotta la componente elettrica motori

I team di Formula 1 e la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) hanno raggiunto un accordo per ridurre leggermente la componente elettrica nei motori ibridi delle vetture nel 2027 e nel 2028. I nuovi regolamenti tecnici hanno radicalmente trasformato le vetture in questa stagione, con motori quasi per metà elettrici, che richiedono una gestione energetica significativa, non scontata per i piloti. Queste nuove vetture sono state quasi unanimemente criticate nel paddock, con il quattro volte campione del mondo Max Verstappen che ha descritto le vetture del 2026 come "Formula E sotto steroidi" e ha lasciato intendere che potrebbe abbandonare la F1 se non ci fossero cambiamenti.