Questione sponsor, oscurato il sito Polymarket in Italia: è main sponsor della Lazio

La piattaforma prediction market Polymarket, assurta agli onori delle cronache negli ultimi mesi per le varie "scommesse" consentite comprendenti anche eventi di guerra, borsa e tanto altro, è ora inaccessibile dall'Italia. La piattaforma è stata inserita nella blacklist dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che assimila il servizio a quello di un operatore di scommesse non autorizzato a operare sul mercato italiano. L'azienda si difende affermando di non essere un bookmaker, ma appunto come detto un "prediction market" che vende quote legate a eventi specifici. Nel 2025 il Tar del Lazio aveva consentito a Polymarket di rimanere accessibile a causa di questo distinguo, ma ora la scure dell'Adm è scesa inesorabile. Sorgono ora dubbi in merito al futuro dell'accordo del sito con la Lazio, di cui è main sponsor di maglia da qualche mese.