Juve: ufficiale Openda in prestito al Lione

È ufficiale il passaggio di Loïs Openda dalla Juve in prestito al Lione: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique Lyonnais per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lois Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni", si legge nella nota del club bianconero. L'attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt. "In bocca al lupo, Loïs!", il messaggio della Juve al giocatore.