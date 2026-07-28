PROVE DI FUTURO

Una Ferrari 499P "camuffata" a Monza: test di sviluppo

In pista Fuoco, Giovinazzi, Pier Guidi e Molina

28 Lug 2026 - 18:49
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Monza grande protagonista nel Wec. Nel giorno dell'annuncio della 6 Ore il prossimo 8 novembre come ultima tappa del campionato al posto del Bahrain, la Ferrari 499P è scesa in pista, proprio sul circuito brianzolo, per una giornata di test. Non la classica livrea rossa e gialla, ma una camuffata per nascondere le novità che molto probabilmente si vedranno solo nel 2027. Alla guida si sono alternati Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e Miguel Molina. 

Il programma di sviluppo dell'Hypercar del Cavallino Rampante prosegue attraverso la valutazione, il collaudo e la validazione di molteplici soluzioni tecniche e aerodinamiche. Si tratta di un percorso progressivo che, fino all'omologazione finale, mantiene aperte diverse opzioni progettuali e prevede la verifica in pista di configurazioni differenti nell'ambito della naturale evoluzione del progetto.

© ferrari

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