Una Ferrari 499P "camuffata" a Monza: test di sviluppo

Monza grande protagonista nel Wec. Nel giorno dell'annuncio della 6 Ore il prossimo 8 novembre come ultima tappa del campionato al posto del Bahrain, la Ferrari 499P è scesa in pista, proprio sul circuito brianzolo, per una giornata di test. Non la classica livrea rossa e gialla, ma una camuffata per nascondere le novità che molto probabilmente si vedranno solo nel 2027. Alla guida si sono alternati Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e Miguel Molina.