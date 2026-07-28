Milan, Sankhoun Diawara ha completato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva: ora la firma

Per il definitivo approdo di Sankhoun Diawara al Milan manca solo la firma sul contratto: il difensore centrale ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, si appresta ora a siglare il legame con i rossoneri. Prezzo: 3 milioni, proveniente dal Troyes, dopo la firma prenderà il primo aereo per recarsi a Perth e raggiungere i nuovi compagni in ritiro agli ordini di Ruben Amorim.
Chi è Sankhoun Diawara
Chi è Sankhoun Diawara? Diawara, difensore mancino classe 2006, unisce una struttura imponente di un metro e novanta a una spiccata doti tecniche e fisiche. Il giovane centrale spicca per le sue lunghe leve, l'efficacia nel gioco aereo e un'ottima abilità nell'impostazione dal basso, potendo disimpegnarsi sia da marcatore centrale che da terzino con una spiccata propensione a trovare verticalizzazioni e sventagliate di quaranta metri.