ADUO della discordia: Red Bull preannuncia battaglia, Mercedes e Ferrari pronte ad approfittarne
La FIA ha individuato in quella Ford la power unit più potente di del primo quarto di stagionedi Stefano Gatti
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Ad agitare l'avvicinamento al Gran Premio di Barcellona-Catalunya (in realtà già il dopogara di Montecarlo) sono le indiscrezioni sul famigerato ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), il meccanismo di riequilibrio delle power unit studiato dalla FIA per impedire ad un solo Costruttore di prendere troppo vantaggio sulla concorrenza. A sorpresa, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha individuato in quella marchiata Ford e realizzata da Red Bull la PU più performante tra la quattro quelle attualmente presenti nel Mondiale: le altre sono Mercedes, Ferrari, Audi e Honda. La decisione FIA ha mandato su tutte le furie il top management di Milton Keynes, a partire dal suo Team Principal Laurent Mekies.
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Come si spiega il verdetto FIA, a fronte di un Mondiale fino qui dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e dei suoi piloti? Verosimilmente con la scelta federale di prendere in considerazione solo la parte termica della power unit e non la PU nel suo complesso, da quest'anno composta in pari misura da parte termica appunto e parte elettrica.
Secondo il discusso meccanismo in questione, anche se non nell’immediato i rivali di Max Verstappen e Isack Hadjar (che già non brillano nel ranking, settimo e ottavo) cosiccome Liam Lawson e Arvid Lindblad per Racing Bulls, potranno usufruire di alcuni gettoni-evoluzione quest'anno e nel 2027, a seconda del ritardo prestazionale dalla power unit "americana". Con un gap compreso tra il due e il quattro per cento, Mercedes (che fornisce anche McLaren, Williams e Alpine) può contare su due evoluzioni: obbligatoriamente una quest'anno e una nel 2027: un regalo per molti versi inatteso per la Casa che grazie a Kimi Antonelli sta dominando la scena iridata dopo le prime sei tappe. Quattro gettoni - due quest'anno, due l'anno prossimo - per Ferrari (la cui PU equipaggia anche i team USA Haas e Cadillac) e Honda che fornisce Aston Martin e il cui gap sfuora il quattro per cento. Tra le ipotesi in campo c'è quella che - considerando il suo l'attuale ritardo - il costruttore giapponese possa vedersi assegnato un numero ancora più alto di evoluzioni, vedendosi così offrire la possibilità di recuperare terreno dall'attuale posizione altamente deficitaria. C'è da scommettere che ADUO sarà una delle parole-chiave della parte iniziale del weekend del Montmelò, prima che la parola passi alla pista e - presumibilmente - allo strapotere Mercedes.