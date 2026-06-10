ADUO della discordia: Red Bull preannuncia battaglia, Mercedes e Ferrari pronte ad approfittarne

Secondo il discusso meccanismo in questione, anche se non nell’immediato i rivali di Max Verstappen e Isack Hadjar (che già non brillano nel ranking, settimo e ottavo) cosiccome Liam Lawson e Arvid Lindblad per Racing Bulls, potranno usufruire di alcuni gettoni-evoluzione quest'anno e nel 2027, a seconda del ritardo prestazionale dalla power unit "americana". Con un gap compreso tra il due e il quattro per cento, Mercedes (che fornisce anche McLaren, Williams e Alpine) può contare su due evoluzioni: obbligatoriamente una quest'anno e una nel 2027: un regalo per molti versi inatteso per la Casa che grazie a Kimi Antonelli sta dominando la scena iridata dopo le prime sei tappe. Quattro gettoni - due quest'anno, due l'anno prossimo - per Ferrari (la cui PU equipaggia anche i team USA Haas e Cadillac) e Honda che fornisce Aston Martin e il cui gap sfuora il quattro per cento. Tra le ipotesi in campo c'è quella che - considerando il suo l'attuale ritardo - il costruttore giapponese possa vedersi assegnato un numero ancora più alto di evoluzioni, vedendosi così offrire la possibilità di recuperare terreno dall'attuale posizione altamente deficitaria. C'è da scommettere che ADUO sarà una delle parole-chiave della parte iniziale del weekend del Montmelò, prima che la parola passi alla pista e - presumibilmente - allo strapotere Mercedes.