Antonelli punta alla sesta di fila, Hamilton insegue il settebello: tutte le sfide di Barcellona

A ruote ancora ferme l'occasione è piuttosto ghiotta: dopo due secondi posti consecutivi a Montreal e Montecarlo, Lewis Hamilton punta a fare per la prima volta centro con la Ferrari a Barcellona, dove tra il 2014 e il 2021 ha messo a segno con la Mercedes sei vittorie che lo piazzano a pari merito con Michael Schumacher in cima all'albo d'oro del Montmelò. Sull'altro piatto della bilancia però la stessa Mercedes è la netta favorita al ritorno alla vittoria in Catalogna, a cinque anni di distanza dall'ultimo timbro di LH44 con la Freccia d'Argento (allora peraltro nera). Certo, dopo due piste amiche come quella canadese e il "cittadino" del Principato, gli allunghi catalani (si corre il GP Barcelona-Catalunya, quello di Spagna è in programma a fine estate sul nuovo circuito di Madrid) non sorridono alla Rossa e alla sua power unit.