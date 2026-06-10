FORMULA 1

Antonelli punta alla sesta di fila, Hamilton insegue il settebello: tutte le sfide di Barcellona

Dieci anni fa al Montmelò la prima vittoria di Max Verstappen

di Stefano Gatti
10 Giu 2026 - 10:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

A ruote ancora ferme l'occasione è piuttosto ghiotta: dopo due secondi posti consecutivi a Montreal e Montecarlo, Lewis Hamilton punta a fare per la prima volta centro con la Ferrari a Barcellona, dove tra il 2014 e il 2021 ha messo a segno con la Mercedes sei vittorie che lo piazzano a pari merito con Michael Schumacher in cima all'albo d'oro del Montmelò. Sull'altro piatto della bilancia però la stessa Mercedes è la netta favorita al ritorno alla vittoria in Catalogna, a cinque anni di distanza dall'ultimo timbro di LH44 con la Freccia d'Argento (allora peraltro nera). Certo, dopo due piste amiche come quella canadese e il "cittadino" del Principato, gli allunghi catalani (si corre il GP Barcelona-Catalunya, quello di Spagna è in programma a fine estate sul nuovo circuito di Madrid) non sorridono alla Rossa e alla sua power unit.

© Getty Images

© Getty Images

Poco fortunato nella sua prima apparizione a Barcellona un anno fa, Kimi Antonelli punta ad approfittare a piene mani del suo attuale stato di grazia (e di quello di impotenza di George Russell), per scavare ulteriormente il divario che lo separa dal suo compagno di squadra (68 punti), superato di due lunghezze domenica scorsa nel Principato. Conti alla mano, è dunque sir Lewis il primo inseguitore di AKA. La Ferrari d'altra parte a Barcellona ha vinto più di tutti: dodici successi contro i nove della McLaren, la più recente l'anno scorso con Oscar Piastri. A livello di motore invece è la Mercedes (grazie anche allo storico cliente McLaren) a precedere la Scuderia di Maranello: tredici vittorie a dodici.

© Getty Images

© Getty Images

Oltre ad Antonelli e al suo compagno di squadra Russell, a caccia del primo centro al Montmelò va anche Charles Leclerc. Tradito dalla power unit Ferrari mentre sembrava avviato ad una vittoria senza discussioni quattro anni fa, il monegasco neoferrarista a vita o quasi è chiamato a riscattare il suo opaco fine settimana sulle strade di casa. Non è solo questione di rilancio personale ma anche di riprendersi il centro della scena rossa, al quale al momento è più vicino il suo compagno di squadra.

© Getty Images

© Getty Images

Come e forse più di Charles, a Barcellona deve rilanciarsi dopo la bruciante delusione monegasca Max Verstappen che sull'asfalto catalano (grazie al patatrac di inizio GP tra le Mercedes di Hamilton e Rosberg) ha colto ormai dieci anni fa la sua prima vittoria al volante della Red Bull (che in quella occasione guidava per la prima volta), ripetendosi poi per tre volte di fila dal 2022 al 2024.

Non abbiamo dimenticato la McLaren. Tornata al successo l'anno scorso con Piastri a vent'anni dall'ultima affermazione (Kimi Raikkonen, 2025), il team campione del mondo in carica che nel primo turno di prove libere manda in pista il terzo pilota italiano Leonardo Fornaroli ha tutte le carte in regola per tornare a recitare un ruolo da protagonista, ulteriore variabile di un'equazione particolarmente ricca per il weekend in arrivo. A meno che non sia di nuovo Antonelli a mettere tutti d'accordo...

formula 1
barcellona
antonelli
sesta
fila
hamilton
settebello
sfide

Ultimi video

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:43
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV

Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

I più visti di Formula 1

Kim Kardashian a Montecarlo

Body trasparente e cuffie Ferrari: Kim Kardashian illumina Montecarlo

Antonelli-Ferrari, Arrivabene spiega il "no" di Maranello: "Ma ha tutto il tempo e poi Leclerc…"

La domenica perfetta di Kimi Antonelli: dominio in pista e tuffo in mare

Antonelli fa cinquina a Montecarlo: Ferrari sul podio con Hamilton, ko con Leclerc

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: "La mia macchina era una bestia! Mi è venuto tutto naturale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:40
Dzeko, stoccata alla Fiorentina: "Addio a gennaio? Avevo bisogno di più affetto"
11:38
Milan: auguri di buon compleanno a Leao, ma i tifosi si arrabbiano
11:35
Cobolli, dopo la finale del Roland Garros è caccia al selfie in Liguria: blitz a Finale e Celle
11:31
Mondiale 2026, cambiano le regole: più poteri al Var e tolleranza zero contro le perdite di tempo
11:26
Mondiali 2026: arbitro somalo respinto negli Stati Uniti torna a casa, accolto da folla a Mogadiscio