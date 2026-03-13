Flavio Briatore ammette: "stiamo negoziando con Mercedes"

Non è mai banale quando parla, Flavio Briatore. Anzi, il manager italiano sa come prendersi le prime pagine con dichiarazioni forti, sincere e a volte un po' fuori dal codice di condotta. Alpine non sta andando bene: i risultati sono deludenti e l'utilizzo della nuova power unit - fornita da Mercedes - non sta dando i risultati sperati. Eppure la monoposto di Stoccarda vola e i contatti tra i due team sono più stretti che mai.

Acquisizione possibile

Le voci su una possibile acquisizione da parte di Mercedes si rincorrono da diversi giorni. Interpellato in merito, Briatore ha risposto con franchezza: "Ogni giorno ne esce una nuova. Non so quale sia l’ultima voce di corridoio, ma quello che so è che stiamo negoziando con Mercedes, non con Toto. In questo momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti che stanno parlando, vi ricordo, delle quote di Otro Capital, non di Alpine. Sono un fondo americano e vogliono vendere il loro 24%, il che ha portato già all’interesse di un paio di candidati." Per poi concludere dicendo che "Se qualcuno comprasse quelle quote, noi saremmo molto felici".