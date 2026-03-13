Dichiarazioni

Flavio Briatore ammette: "stiamo negoziando con Mercedes"

Il manager italiano in conferenza stampa conferma la trattativa per la cessione del 24% di Alpine

di Tommaso Marcoli
13 Mar 2026 - 12:53
© Getty Images

© Getty Images

Non è mai banale quando parla, Flavio Briatore. Anzi, il manager italiano sa come prendersi le prime pagine con dichiarazioni forti, sincere e a volte un po' fuori dal codice di condotta. Alpine non sta andando bene: i risultati sono deludenti e l'utilizzo della nuova power unit - fornita da Mercedes - non sta dando i risultati sperati. Eppure la monoposto di Stoccarda vola e i contatti tra i due team sono più stretti che mai.
Acquisizione possibile
Le voci su una possibile acquisizione da parte di Mercedes si rincorrono da diversi giorni. Interpellato in merito, Briatore ha risposto con franchezza: "Ogni giorno ne esce una nuova. Non so quale sia l’ultima voce di corridoio, ma quello che so è che stiamo negoziando con Mercedes, non con Toto. In questo momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti che stanno parlando, vi ricordo, delle quote di Otro Capital, non di Alpine. Sono un fondo americano e vogliono vendere il loro 24%, il che ha portato già all’interesse di un paio di candidati." Per poi concludere dicendo che "Se qualcuno comprasse quelle quote, noi saremmo molto felici". 

flavio briatore
briatore
mercedes
alpine
formula 1
f1 2026

Ultimi video

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

00:19
Max e Kimi, che bromance

Max e Kimi, che bromance

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

I più visti di Formula 1

I team clienti contro Mercedes. McLaren: "Da settimane chiediamo informazioni"

Alba Hurup Larsen 

Alba studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton

Ferrari in viola a Shanghai: celebra il cavallo di fuoco

F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

Strapotere Mercedes: Russell in pole, prima fila per Antonelli

Leclerc e Hamilton

Leclerc: "Spero sia il nostro anno", Hamilton: "Gap Mercedes colmabile"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:55
Snowboardcross, Lisa Francesia Boirai è campionessa mondiale juniores
14:53
Stadio Roma, Gualtieri: "Giornata storica non solo per tifosi ma per i romani"
Francisco Conceiçao
14:45
Conceiçao: "Champions? Juve più forte di Roma e Como". Poi il messaggio a Bernardo Silva
14:29
Prima il ritorno (ma non con l'Udinese), poi il rinnovo: il piano di Vlahovic per riprendersi la Juve
Edizione ore 13.00 del 13 marzo
14:28
Edizione ore 13.00 del 13 marzo