Ferrari, ecco tutti i dettagli della nuova SF-26

Domani a Maranello la presentazione della rossa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton
L'attesa sta per finire. Tra poco meno di 24 ore la Ferrari svelerà al mondo la sua nuova SF-26, la monoposto con cui parteciperà al mondiale di Formula 1 al via a marzo in Australia. Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per tutto il paddock e il nuovo regolamento potrà dare a diversi team la grande opportunità di riscattarsi e tornare a lottare per il vertice, un'occasione che a Maranello non possono assolutamente fallire.
La nuova rossa - La SF-26 verrà presentata venerdì 23 gennaio alle ore 11:00. La cerimonia non sarà aperta al pubblico, ma i tifosi potranno vederla in azione già tre ore dopo sulla pista di Fiorano per il classico shakedown.
Cosa sappiamo - Non ci sono molte anticipazioni sulla monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Da un punto di vista strettamente tecnico, sarà tutto da scoprire. I nuovi motori hanno già scatenato i primi malumori, soprattutto per i rapporti di compressione all'interno dei cilindri. La SF-26 sarà "firmata" da Loic Serra, ingegnere francese arrivato in Ferrari nel 2024 come Technical Director Chassis. Rispetto al 2025, la nuova monoposto dovrà far lavorare le gomme nel modo corretto e migliorare sull'aderenza. A livello estetico, invece, le nuove tute hanno mostrato delle bande bianche che potrebbero apparire anche nella livrea.
Insomma, il 2026 sarà un anno cruciale per la rossa di Maranello: questa deve essere la stagione della svolta e nuovi passi falsi saranno difficilmente tollerati, sia all'interno sia, soprattutto, all'esterno.