Ferrari, ecco tutti i dettagli della nuova SF-26

Cosa sappiamo - Non ci sono molte anticipazioni sulla monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Da un punto di vista strettamente tecnico, sarà tutto da scoprire. I nuovi motori hanno già scatenato i primi malumori, soprattutto per i rapporti di compressione all'interno dei cilindri. La SF-26 sarà "firmata" da Loic Serra, ingegnere francese arrivato in Ferrari nel 2024 come Technical Director Chassis. Rispetto al 2025, la nuova monoposto dovrà far lavorare le gomme nel modo corretto e migliorare sull'aderenza. A livello estetico, invece, le nuove tute hanno mostrato delle bande bianche che potrebbero apparire anche nella livrea.