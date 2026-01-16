Ferrari, ecco il fire-up della nuovo monoposto: ASCOLTA il suono del motore

La Ferrari scalda i motori in vista dell'avvio della stagione. Sui propri canali social, la scuderia di Maranello ha pubblicato il fire-up del motore della SF-26, che settimana prossima, venerdì 23 gennaio, verrà ufficialmente presentata attraverso i propri canali ufficiali. L'inizio del Mondiale 2026 è ormai alle porte e sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono pronti a tornare in pista. Cosa che faranno subito dopo la presentazione, con la nuova monoposto che affronterà il primo shakedown sulla pista di casa a Fiorano, con i 15 km concessi dalla FIA.