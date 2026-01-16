Ferrari, ecco il fire-up della nuovo monoposto: ASCOLTA il suono del motore

La scuderia di Maranello ha ufficialmente acceso il nuovo motore in vista della prossima stagionedi Martino Cozzi
© IPA
La Ferrari scalda i motori in vista dell'avvio della stagione. Sui propri canali social, la scuderia di Maranello ha pubblicato il fire-up del motore della SF-26, che settimana prossima, venerdì 23 gennaio, verrà ufficialmente presentata attraverso i propri canali ufficiali. L'inizio del Mondiale 2026 è ormai alle porte e sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono pronti a tornare in pista. Cosa che faranno subito dopo la presentazione, con la nuova monoposto che affronterà il primo shakedown sulla pista di casa a Fiorano, con i 15 km concessi dalla FIA.
IL PROGRAMMA VERSO MELBOURNE
In vista del primo appuntamento ufficiale del Mondiale 2026, in programma in Australia nel weekend del 6-8 marzo, la Ferrari sarà impegnata in due sessioni di test: la prima, completamente privata, dal 26 al 30 gennaio a Barcellona con ogni team che avrà a disposizione tre giorni per lavorare. Successivamente, la scuderia si trasferirà in Bahrain per i test precampionato, in programma dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. Nel frattempo, è stata ufficializzata la separazione tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami, che non sarà più l'ingegnere di pista del sette volte campione del mondo britannico.