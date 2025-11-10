F1, Elkann detta le regole: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e a parlare meno"

"E l'invito più importante arriva dal Bahrain, che quando la Ferrari è una squadra noi vinciamo. Abbiamo vinto il campionato di endurance in Bahrain, è stata una emozione straordinaria vincere sia come costruttori che come piloti. È una bellissima dimostrazione del fatto che quando la Ferrari è unita, quando tutti sono insieme, si possono ottenere delle grandissime cose" ha concluso riferendosi al trionfo nel WEC.