F1, Elkann detta le regole: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e a parlare meno"

La Sprint Race di Piastri finisce a muro a Interlagos
Lo sfogo dopo il disastroso Gp del Brasile: "Meccanici e ingegneri ok, il resto non all'altezza"
"Se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno di fatto vincendo il campionato con le prestazioni che hanno fatto con le pole position e sul pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c'è dubbio che la macchina è migliorata. Il resto non è stato all'altezza, una grande delusione". È dura l'analisi di John Elkann, all'indomani dell'ennesimo Gp, quello del Brasile, disastroso per la Ferrari.
In particolare se la prende con la coppia di piloti, Leclerc ed Hamilton, che in particolare ieri ha parlato di 'incubo'. "Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto (del mondiale costruttori, ndr)". E aggiunge: "Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare al massimo".
"E l'invito più importante arriva dal Bahrain, che quando la Ferrari è una squadra noi vinciamo. Abbiamo vinto il campionato di endurance in Bahrain, è stata una emozione straordinaria vincere sia come costruttori che come piloti. È una bellissima dimostrazione del fatto che quando la Ferrari è unita, quando tutti sono insieme, si possono ottenere delle grandissime cose" ha concluso riferendosi al trionfo nel WEC.
