Quando Papa Wojtyla fece un giro su una Ferrari cabriolet

Il giro sulla Mondial

Ferrari preparò per il Papa una Mondial Cabriolet - motore V8 da 270 CV - su cui il Pontefice salì per un giro per salutare i 4 mila presenti. Gli scatti diventarono subito iconici: il Papa più amato del Novecento a bordo del marchio automobilistico più desiderato del mondo. Wojtyla ne approfittò per pronunciare un discorso intenso sulla distanza industriale tra Nord e Sud, sottolineando il valore dell'iniziativa imprenditoriale atta a creare lavoro e valore aggiunto.

C'erano i piloti

La portata dell'appuntamento non ha lasciato indifferenti i piloti di Formula 1 che, anzi, si prestarono a guide turistiche. Gerhard Berger e Michele Alboreto presero il compito di mostrare a Giovanni Paolo II le automobili storiche e sportive del periodo tra cui la leggendaria F40. Presentata soltanto un anno prima per festeggiare i 40 anni di Ferrari. Le foto sono ancora una testimonianza della storica visita che, dalle parti di Maranello, difficilmente si dimenticheranno.