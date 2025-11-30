Logo SportMediaset

Quando Papa Wojtyla fece un giro su una Ferrari cabriolet

Al Pontefice fu riservata una Mondial, mandando in visibilio gli oltre 4 mila presenti all'evento

di Redazione Drive Up
30 Nov 2025 - 11:03
Il 4 giugno 1988 è uno di quei giorni che a Maranello si ricordano ancora. Le gare, questa volta, non c'entrano nulla e l'automobile è solo il dettaglio di un incontro storico. Davanti ai cancelli della pista di Fiorano, si presentò Papa Giovanni Paolo II - o Wojtyla, come era intimamente chiamato in Italia - che incontrò Piero Ferrari ma non Enzo: il Commendatore era in precarie condizioni di salute. I due, però, si sentirono al telefono verso mezzogiorno. Un paio di mesi dopo il Drake incontrò il suo destino.

Papa Giovanni Paolo II e quel giro sulla Ferrari Mondial Cabriolet

Il giro sulla Mondial
Ferrari preparò per il Papa una Mondial Cabriolet - motore V8 da 270 CV - su cui il Pontefice salì per un giro per salutare i 4 mila presenti. Gli scatti diventarono subito iconici: il Papa più amato del Novecento a bordo del marchio automobilistico più desiderato del mondo. Wojtyla ne approfittò per pronunciare un discorso intenso sulla distanza industriale tra Nord e Sud, sottolineando il valore dell'iniziativa imprenditoriale atta a creare lavoro e valore aggiunto.
C'erano i piloti
La portata dell'appuntamento non ha lasciato indifferenti i piloti di Formula 1 che, anzi, si prestarono a guide turistiche. Gerhard Berger e Michele Alboreto presero il compito di mostrare a Giovanni Paolo II le automobili storiche e sportive del periodo tra cui la leggendaria F40. Presentata soltanto un anno prima per festeggiare i 40 anni di Ferrari. Le foto sono ancora una testimonianza della storica visita che, dalle parti di Maranello, difficilmente si dimenticheranno.

