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Ferrari di nuovo al completo: Vasseur in pista a Monaco

Al Team Principal il compito di varare una strategia verosimilmente aggressiva per Hamilton e Leclerc

07 Giu 2026 - 10:46
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C'è di nuovo Frederic Vasseur sul ponte di comando della Ferrari a Montecarlo. Dopo il ricovero precauzionale in ospedale per controlli medici nella giornata di sabato, il Team Principal delle Rosse è tornato ai box nella mattinata di domenica e si appresta appunto a dirigere le operazioni nel Gran Premio di Monaco in programma alle quindici. In sua assenza la Scuderia ha vissuto una vigilia non particolarmente brillante (oltre che di apprensione), considerando le aspettative generate dai tre turni di prove libere. Lewis Hamilton e Charles Leclerc scattano infatti dalla seconda fila, dietro al poleman Kimi Antonelli e ad un Max Verstappen particolarmente motivato. E se il sette volte iridato si è mostrato soddisfatto dell'esito della sua qualifica, iI suo compagno di squadra monegasco è apparso piuttosto preoccupato riguardo alle sue chances nella sesta tappa del Mondiale. Al rientrante Vasseur spetta il compito di deliberare una strategia di gara verosimilmente aggressiva, considerando l'ottimo spunto iniziale che della SF-26 allo spegnimento del semaforo.

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