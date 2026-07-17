F1, scintille Antonelli-Sainz a Spa: "Idiota". Poi arriva la replica: "Deve stare calmo"

Un appellativo che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai Commissari di gara per questa incomprensione. In un'intervista rilasciata ad As, Sainz ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostante simili: "Non è successo niente. Credo che abbia pensato di averlo ostacolato, ma non ne sono convinto. Forse pensava che mi sarei dovuto spostare meglio, ma non credo che avrebbe dovuto chiamarmi idiota via radio. Penso che sia vietato insultare un altro avversario, quindi dovrebbe calmarsi un po’". Successivamente, Antonelli ha messo a segno il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere.