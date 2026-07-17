F1 GP BELGIO

F1, scintille Antonelli-Sainz a Spa: "Idiota". Poi arriva la replica: "Deve stare calmo"

Il pilota della Williams ha risposto al collega della Mercedes dopo l'episodio avvenuto durante la prima sessione delle prove libere 

17 Lug 2026 - 23:22
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Alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato, il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz "idiota". 

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La risposta di Sainz

 Un appellativo che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai Commissari di gara per questa incomprensione. In un'intervista rilasciata ad As, Sainz ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostante simili: "Non è successo niente. Credo che abbia pensato di averlo ostacolato, ma non ne sono convinto. Forse pensava che mi sarei dovuto spostare meglio, ma non credo che avrebbe dovuto chiamarmi idiota via radio. Penso che sia vietato insultare un altro avversario, quindi dovrebbe calmarsi un po’". Successivamente, Antonelli ha messo a segno il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere. 

Che look per Antonelli! Il pilota si consola a Wimbledon nel Royal Box. C'è anche Federer

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