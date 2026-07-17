Francia, Deschamps ai saluti: "La nazionale mi mancherà ma non piangerò"

Alla vigilia della finale per il terzo posto con l'Inghilterra, il ct della Francia Didier Deschamps ha ufficializzato il suo addio alla panchina francese dopo un ciclo durato 14 anni: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta". Poi sull'addio: "So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi".