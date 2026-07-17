F1 BELGIO

Antonelli si prende le FP2 davanti a Norris e Verstappen. Hamilton 4°, Leclerc 11°

Kimi risponde a Verstappen, che era stato il più veloce nelle prime libere: 1’45”944 per il leader del Mondiale 

17 Lug 2026 - 18:06
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È Andrea Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere 2 sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell’anno in Formula 1, ovvero quello del Gp del Belgio. Il leader del Mondiale stoppa il cronometro sull’1’45”944 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo (+0.190) e Verstappen il terzo (+0.472). In casa Ferrari, Hamilton è quarto (+0.747), Leclerc undicesimo (+1.524). Solo ottavo Russell (+1.285).

PROVE LIBERE 2

Dopo il miglior tempo siglato da Max Verstappen nelle prove libere 1, è Andrea Kimi Antonelli a rispondere all’olandese nelle FP2 sul tracciato di Spa. L’italiano della Mercedes si toglie la soddisfazione di mettersi alle spalle tutto il resto della griglia grazie al crono di 1’45”944, cui segue a +0.190 la McLaren di Lando Norris. A completare il podio della seconda sessione di libere è, infine, la Red Bull di Verstappen (+0.472), con la Top5 chiusa poi dai tempi di Hamilton su Ferrari (+0.747) e Hadjar (+0.770). Sessione complicata per Piastri (sesto a +0.982), la cui monoposto è stata a lungo ferma ai box per risolvere alcuni problemi di pressione idraulica, così come pure per l’altro alfiere della Mercedes: Russell si deve accontentare dell’ottavo crono (+1.285). Ancora peggio fa Leclerc, il quale non riesce a spingere la propria SF-26 oltre all’undicesimo posto (+1.524): il vincitore del Gran Premio di Silverstone dovrà provare a cambiare passo già nelle qualifiche di sabato. Da segnalare è, infine, la lunga bandiera rossa provocata nel finale di sessione da Gasly: il francese perde il controllo della propria monoposto e sbatte violentemente contro le barriere, distruggendo completamente il posteriore della sua Alpine.

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