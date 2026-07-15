Formula 1, Vasseur: "In Belgio la Ferrari vuole ottenere il massimo risultato"

Ferrari a Madrid: Leclerc e Hamilton girano in anteprima
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"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Lo ha detto Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, parlando in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1.
"Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi", ha aggiunto.
La Ferrari è reduce dalla vittoria di Silverstone con Charles Leclerc condito dal terzo posto di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli guida ancora la classifica piloti mentre la Rossa è seconda in quella costruttori, dietro la Mercedes.
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