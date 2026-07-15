Formula 1, Vasseur: "In Belgio la Ferrari vuole ottenere il massimo risultato"

"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Lo ha detto Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, parlando in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1.