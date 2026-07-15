formula 1

Formula 1, Vasseur: "In Belgio la Ferrari vuole ottenere il massimo risultato"

Il team principal della Rossa mette il mirino su Spa-Francorchamps: "Attenzione a circuito difficile e meteo imprevedibile"

15 Lug 2026 - 14:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Lo ha detto Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, parlando in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1.

"Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi", ha aggiunto. 

La Ferrari è reduce dalla vittoria di Silverstone con Charles Leclerc condito dal terzo posto di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli guida ancora la classifica piloti mentre la Rossa è seconda in quella costruttori, dietro la Mercedes.

Ferrari a Madrid: Leclerc e Hamilton girano in anteprima

1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
vasseur
spa

Ultimi video

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

00:52
Sfida sulle minicar Lego

Sfida sulle minicar Lego

00:20
L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

I più visti di Formula 1

Il direttore del circuito di Madrid scherza con Hamilton: "Troppe compressioni? Vada più piano"

Leclerc e la Ferrari inaugurano il Madring di Madrid

Michael Schumacher con la moglie Corinna

Tutto l'amore di Corinna Schumacher: "Michael è diverso, ma è qui"

Madring è ancora un cantiere ma la Ferrari già ci gira | FOTO

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:27
Barcellona, furia totale contro l'Olanda: De Jong tornato seriamente infortunato, ha giocato con infiltrazioni
15:22
Volley, Nations League maschile: Italia battuta dal Giappone al tiebreak
15:15
Mondiali, Starmer durante l'ultimo question time da Premier: "Tiferò Inghilterra fino in fondo"
15:11
Deportivo A Coruña, grande colpo: arriva in Galizia Pierre-Emerick Aubameyang, affare fatto
15:09
Sassuolo, si ferma Berardi: l'attaccante ha lasciato il ritiro