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Formula 1, Gp Belgio: Vertsappen il più veloce nelle Libere 1, poi le Ferrari

L'olandese della Red Bull davanti a tutti, buon passo gara per il Cavallino Rampante. Le Mercedes partono piano

17 Lug 2026 - 14:46
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Max Verstappen è il più veloce nelle prove libere 1 del Gp di Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'olandese della Red Bull fa meglio di tutti, fermando il tempo in 1'47"070. Dietro subito le due Ferrari, ottime anche nel passo gara: secondo Hamilton con 1'47"215, 62 centesimi meglio di Charles Leclerc. Meno positive le Mercedes: sesto Antonelli (1'47"603), ottavo Russell (1'47"959).

Due i "vincitori" di questa prima sessione di prove libere: Max Verstappen e le Ferrari. L'olandese della Red Bull è il più veloce nelle FP1, con le seconde che scatteranno alle 17. 1'47"070 il tempo del quattro volte campione del Mondo, che si afferma come il più veloce della tarda mattinata. Ma il Cavallino Rampante può sorridere, e non solo perché piazza sul podio virtuale sia Hamilton (secondo in 1'47"215) che Leclerc, a 62 centesimi dal compagno di Scuderia. Ma anche perché trova in questa prima fase un ottimo passo gara, in attesa della vera e propria replica da parte della Mercedes.

Al momento, infatti, i favoriti e leader del Mondiale vanno a rilento: Kimi Antonelli è sesto a più di mezzo secondo da Verstappen, con il primo in classifica che cambia l'ICE. Quarta unità, ma niente sanzioni: ci sarà una penalità se dovesse montare un motore con Aduo per tutto il resto della stagione. Ottavo invece George Russell, appena sotto i 108 secondi di prova (1'47"959).

Ottimi piazzamenti anche per Hadjar, quarto in 1'47"322, poi Piastri quinto (1'47"522). Tra le due Mercedes c'è Russell, penalizzato di dieci posizioni per il numero di cambi delle unità elettroniche di potenza. Completano la top 10 Lindblad e Bortoleto.

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