Formula 1, Gp Belgio: Vertsappen il più veloce nelle Libere 1, poi le Ferrari

Due i "vincitori" di questa prima sessione di prove libere: Max Verstappen e le Ferrari. L'olandese della Red Bull è il più veloce nelle FP1, con le seconde che scatteranno alle 17. 1'47"070 il tempo del quattro volte campione del Mondo, che si afferma come il più veloce della tarda mattinata. Ma il Cavallino Rampante può sorridere, e non solo perché piazza sul podio virtuale sia Hamilton (secondo in 1'47"215) che Leclerc, a 62 centesimi dal compagno di Scuderia. Ma anche perché trova in questa prima fase un ottimo passo gara, in attesa della vera e propria replica da parte della Mercedes.