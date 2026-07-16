F1, Antonelli prima di Spa: "Fin qui Mondiale da 8.5, spero di aver finito con la sfortuna"

In Inghilterra, ha avuto modo anche di presenziare a Wimbledon e incontrare Roger Federer: "È stato favoloso, negli ultimi 2-3 anni mi sono appassionato molto di più al tennis conoscendo anche Sinner, è stata una bella esperienza. Poter parlare con lui è stato altrettanto grandioso, mi ha parlato tanto dei campi in erba e delle sue esperienze precedenti, è stato favoloso poter parlare con lui anche delle mie gare e di quando lui giocava. Un evento grandioso, è un atleta incredibile ma anche una persona umile e aperta, è stato stupendo. Sulla pressione, mi ha detto di pensare gara per gara, concentrandomi su quello che posso controllare e sul tenere a freno le emozioni che possono portare a commettere errori".



Dopo il Belgio, si arriverà a 10 gare disputate su 22: abbastanza per fare un primo bilancio e dare i primi voti sulla (quasi) prima metà di stagione, che lo vedrà verosimilmente al comando della classifica piloti (Spa permettendo). "Che voto mi darei? Non posso darmi 10: in Australia ho sbagliato e ho quasi mancato le qualifiche, in Giappone ho vinto ma sono partito male e sono stato fortunato. Ho commesso un errore nella Sprint Race di Miami, così come nelle qualifiche di Barcellona e Spielberg. Mi do 8.5".