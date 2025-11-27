F1, Norris campione del mondo in Qatar se: tutte le combinazioni per chiudere la corsa al titolo a Lusail

Mancano due gare alla fine del campionato, Qatar e Abu Dhabi, con una Sprint Race ancora da disputare a Lusail. In totale, considerando il solo primo posto del podio, in palio ci sono 58 punti (i Gp assegnano 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 punto; le Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Per diventare campione in Qatar, Norris deve guadagnare almeno 27 punti tra Sprint e GP. La cifra scende a 26 nel caso in cui vinca una delle due gare. Anche senza trionfare può chiudere i conti: basta che raccolga due punti in più rispetto a Piastri e Verstappen nella somma di Sprint e GP. Un distacco minimo, ma sufficiente a blindare matematicamente il Mondiale prima del gran finale di Abu Dhabi. In pratica potrà festeggiare il primo titolo in carriera se arriverà davanti ai diretti concorrenti nelle prime 8 posizioni. Gli basterà anche un nono posto nella gara di domenica se dovessero fare zero punti sia Piastri e Verstappen (così andrebbe già da sabato se dovesse fare due punti nella Sprint a fronte di zero punti di Oscar e Max).