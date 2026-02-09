Basket, Dinamo Sassari impegnata in Eurocup contro Saragozza
Archiviata la sconfitta con Udine, la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa nella FIBA Europe Cup per cercare una risposta ed una reazione immediata. I Giganti, nella giornata di domani martedì 10 febbraio (palla a due alle ore 20:00), andranno in scena al Pabellòn Principe Felipe contro gli spagnoli del Casademont Zaragoza dell'ex Marco Spissu, in quella che sarà l'ultima partita stagionale, e del Gruppo N, dei biancoblu in FIBA Europe Cup.
Con il k.o. rimediato in casa contro il Bilbao Basket per 82-84, il Casademont Zaragoza di coach Jesus Ramirez si trova a ricoprire la 14a posizione de La Liga ACB. La compagine spagnola si presenta, invece, alla sfida contro la Dinamo Banco di Sardegna forte della convincente vittoria ottenuta la scorsa settimana tra le mura amiche contro l'Aliaga Petkimspor. Un successo che ha ridato fiducia al gruppo spagnolo, nonostante l'eliminazione aritmetica dalla corsa ai quarti di finale di FIBA Europe Cup, già conquistati da Petkimspor e Peristeri.
Fuori dalle chance di qualificazione come i Giganti, Zaragoza arriva comunque all'appuntamento con determinazione, anche grazie ai recenti innesti di Isaiah Washington e Josh Richardson, giocatore di assoluto livello ed esperienza selezionato dai Miami Heat al secondo giro del Draft NBA 2015 (40ª scelta assoluta) ed ex Philadelphia, Dallas, Boston, Spurs e Pelicans. Elementi chiamati ad alzare il livello di intensità e qualità del roster.
Oltre alle nuove firme coach Ramirez, che non potrà più contare su Soriano e Kabaca recentemente in uscita dal club, avrà a disposizione giocatori di livello come Devin Robinson (ala pivot da 14,8 punti per partita), Santi Yusta (quasi 18 punti a partita), Trae Bell Haynes (playmaker che viaggia a 14 punti di media in ACB), Joaquin Gonzalez e Marco Spissu.
L'Assistant Coach Antonio Carlini commenta così il match: "Andiamo a Zaragoza a giocare una partita che non conta ai fini della classifica ma che è molto importante per il nostro morale. Loro sono una squadra molto fisica e noi dovremo fare un grande sforzo in difesa, hanno anche aggiunto due innesti di spessore come Washington e Richardson, che danno alle rotazioni più esperienza e qualità. Vincere servirebbe a ritrovare fiducia, soprattutto in vista dell'importante impegno di questa domenica al PalaSerradimigni contro Tortona".
Ex della partita, come detto, il sassarese Marco Spissu: oltre a essere cresciuto cestisticamente nelle stesse giovanili biancoblu, con cui ha avuto anche la possibilità di esordire in prima squadra, ha vestito la maglia della Dinamo Banco di Sardegna dalla stagione 2017/18 al 2021. Accumulando 880 punti in 103 partite, Spissu può vantare una FIBA Europe Cup nella stagione 2018/2019 e uno scudetto sfiorato nella medesima annata, nella quale viene votato come miglior giocatore italiano dei playoff. Nella stagione 2019/2020 aggiunge al palmares della società la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Reyer Venezia.