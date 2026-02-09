Basket, Dinamo Sassari impegnata in Eurocup contro Saragozza

L'Assistant Coach Antonio Carlini commenta così il match: "Andiamo a Zaragoza a giocare una partita che non conta ai fini della classifica ma che è molto importante per il nostro morale. Loro sono una squadra molto fisica e noi dovremo fare un grande sforzo in difesa, hanno anche aggiunto due innesti di spessore come Washington e Richardson, che danno alle rotazioni più esperienza e qualità. Vincere servirebbe a ritrovare fiducia, soprattutto in vista dell'importante impegno di questa domenica al PalaSerradimigni contro Tortona".