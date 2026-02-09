Linea di continuità: McLaren MCL40, sempre più papaya per Norris e Piastri
Il team diretto da Andrea Stella punta a tenere a distanza la concorrenza nel Mondiale al via tra un mese a Melbournedi Stefano Gatti
© McLaren Mastercard F1 Team
Svelata dal Bahrain International Circuit di Sakhir la livrea gara della McLaren MCL40 affidata al campione del mondo Lando Norris e a suo compagno di squadra Oscar Piastri, terzo nel Mondiale 2025 alle spalle di Max Verstappen. Il vestito della monoposto con la quale il team papaya punta al terzo titolo consecutivo non si allontana molto da quello sfoggiato la scorsa stagione.
LANDO NORRIS
"La livrea è molto simile a quella dell'anno scorso. D'altra parte non è necessario cambiare troppo ciò che ha funzionato, anche se io mi sento di aggiungere che mi è piaciuta molto anche la livrea stealth dello Shakedown. Portarla in pista a Barcellona è stato affascinante. Non vedo l'ora di guidare la MCL40 nel Gran Premio d'Australia. Vincere il Campionato con la squadra con cui sono stato fin dall'inizio è stato incredibile. Entriamo in quest'anno come campioni del mondo e sono curioso di vedere cosa succederà al via di questa nuova era della Formula 1. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione di questa auto e tutti i nostri fans che ci seguono ovunque e ai nostri partner per il loro supporto. Sono pronto per la nuova stagione".
© McLaren Mastercard F1 Team
OSCAR PIASTRI
"La MCL40 è bellissima. A livello di livrea è simile a quella dell'anno scorso. La nuova nata è piccola, più agile e più leggera: sarà più adatta ai circuiti cittadini come Montecarlo oppure Singapore. Abbiamo una grande sfida davanti a noi con le nuove normative, ma entro in questo anno con molta positività e pronti ad affrontare questa nuova era della Formula 1 a testa alta. Abbiamo imparato molto bene dall'anno scorso, quindi mi sento più forte che mai e non vedo l'ora di vedere cosa possiamo realizzare quest'anno: facciamolo!"
© McLaren Mastercard F1 Team
ANDREA STELLA (Team Principal)
"L'inverno è stato breve, a fine gennaio eravamo già in pista per lo Shakedown Test. Quindi ringrazio tutto il team per il lavoro fatto sulla nuova MCL40. La macchina è molto bella e audace. Gli ultimi due anni sono stati per noi di grande successo, però non siamo stati perfetti, bisogna continuamente migliorarsi per tenere testa alla concorrenza che non concede tregua. Il 2026 segna una nuova sfida mentre affrontiamo una nuova era di regolamenti della Formula 1. Il nostro obiettivo è partire con forte, abbiamo la migliore combinazione di team, coppia di piloti, collaborazione con Mercedes HPP, partner e fans per riuscirci. Continueremo a concentrarci sulla creazione delle condizioni necessarie per avere successo mentre ci avviciniamo alla nostra sfida più grande finora. Dovrebbe essere una stagione fantastica di gare per gli appassionati."
ZAK BROWN (CEO McLaren)
"Siamo lieti di presentare la livrea del nostro sfidante 2026 dalla nostra seconda casa, il Bahrain. La tonalità papaya è confermata sulla MCL40, in linea con la nostra tradizione: portare livree da campioni da una stagione a quella successiva. Siamo all'avanguardia del design nell'esplorare percorsi creativi e abbiamo bilanciato la direzione creativa con le considerazioni aerodinamiche per creare la nostra nuova monoposto. Grazie a tutti i nostri azionisti e partner impegnati, senza i quali semplicemente non potremmo scendere in pista".