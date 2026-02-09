Linea di continuità: McLaren MCL40, sempre più papaya per Norris e Piastri

"La livrea è molto simile a quella dell'anno scorso. D'altra parte non è necessario cambiare troppo ciò che ha funzionato, anche se io mi sento di aggiungere che mi è piaciuta molto anche la livrea stealth dello Shakedown. Portarla in pista a Barcellona è stato affascinante. Non vedo l'ora di guidare la MCL40 nel Gran Premio d'Australia. Vincere il Campionato con la squadra con cui sono stato fin dall'inizio è stato incredibile. Entriamo in quest'anno come campioni del mondo e sono curioso di vedere cosa succederà al via di questa nuova era della Formula 1. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione di questa auto e tutti i nostri fans che ci seguono ovunque e ai nostri partner per il loro supporto. Sono pronto per la nuova stagione".