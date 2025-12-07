Logo SportMediaset



Formula 1
FORMULA 1

F1, gran finale in Qatar: Norris, Verstappen o Piastri? Tutte le combinazioni matematiche per il titolo Mondiale

Ad Abu Dhabi si decide il Mondiale piloti. Vediamo, caso per caso, le combinazioni che portano al titolo

di Andrea Cocchi
07 Dic 2025 - 09:57

In Qatar, nell'ultima gara della stagione, si decide il titolo piloti del Mondiale di Formula 1. Lando Norris e Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen su Red Bull, sono i tre possibili campioni. Vediamo le possibilità dei tre. Il britannico guida la classifica con 408 punti, l'olandese è secondo a dodici punti di distanza, mentre l'australiano ha 16 punti in meno rispetto al compagno di scuderia. 

NORRIS È CAMPIONE SE:
- Chiude la gara sul podio
- Chiude al quarto posto e Verstappen non vince
- Chiude quinto e Verstappen non vince
- Chiude sesto e né Verstappen né Piastri vincono
- Chiude settimo e né Verstappen né Piastri vincono
- Chiude ottavo, Verstappen terzo, o peggio, e Piastri non vince
- Chiude nono, Verstappen è fuori dal podio e Piastri non vince
- Chiude decimo, Verstappen non è sul podio e Piastri è terzo o peggio
- Chiude fuori dalla zona punti, Verstappen quarto o peggio e Piastri terzo o peggio

VERSTAPPEN È CAMPIONE SE:
- Vince e Norris chiude quarto o peggio
- Chiude secondo, Norris ottavo o peggio e Piastri non vince
- Chiude terzo, Norris nono o peggio e Piastri non vince

PIASTRI È CAMPIONE SE:
- Vince e Norris chiude sesto o peggio
- Chiude secondo, Norris decimo o peggio e Verstappen quarto o peggio

ARRIVO A PARI PUNTI:
Se Norris, Piastri e Verstappen dovessero arrivare a parità, scatterebbe il cosiddetto countback ovvero il sistema di spareggio utilizzato per decidere un campionato a pari punti, che prevede di confrontare i risultati dei piloti partendo dalle vittorie. La situazione al momento: 7 per tutti i tre piloti. Si passerebbe dunque a controllare il maggior numero di secondi posti, con Norris a quota 8, seguito da Verstappen con 5 e Piastri 3. A trionfare e a vincere il titolo, dunque, sarebbe l'attuale leader del Mondiale.

