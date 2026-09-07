Kimi Antonelli, festa social dopo il trionfo a Monza: la spaghettata dal trofeo fa il giro del web

Kimi Antonelli affida a Instagram un pensiero a freddo il giorno dopo la clamorosa vittoria nel Gp di Monza: "Primo a casa mia! Difficile descrivere la giornata di ieri, è un sogno a occhi aperti. Ciò che ho vissuto è qualcosa che non dimenticherò mai, il podio di Monza è indescrivibile, il calore di tutti i tifosi e la marea di gente che non finisce più. Voglio ringraziare davvero tutte le persone che hanno reso questo possibile e che stanno rendendo quest’anno speciale". Nel carosello di foto ne spicca in particolare una: si vede il pilota Mercedes arrotolare uno spaghetto direttamente dal trofeo!