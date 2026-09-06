Leclerc, domenica disastrosa: contatto al via con Hamilton e poi schianto in Parabolica

"Tutto ok, ho ancora un po' di sensazioni, ma è tutto ok. Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio, ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante. Sono andato sull'acceleratore ed ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l'ho persa. Comunque devo rivedere le immagini", ha commentato ancora un po' scosso.