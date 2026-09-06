Leclerc, domenica disastrosa: contatto al via con Hamilton e poi schianto in Parabolica

© italyphotopress
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E' durato tre giri il GP d'Italia di Charles Leclerc. Dopo un duro confronto alla prima variante con Lewis Hamilton, il monegasco si è andato a schiantare in accelerazione contro le barriere della Parabolica. Leclerc è rimasto a lungo seduto a bordo pista, dolorante, prima di rientrare ai piedi ai box. Per fortuna, nessuna conseguenza grave per il ferrarista, subito portato al centro medico per controlli. Leclerc ha impattato a circa 200 km/h.
"Tutto ok, ho ancora un po' di sensazioni, ma è tutto ok. Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio, ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante. Sono andato sull'acceleratore ed ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l'ho persa. Comunque devo rivedere le immagini", ha commentato ancora un po' scosso.
Una conclusione amara del weekend di Charles, che poco prima dell'incidente era stato accusato via radio da Hamilton. "Mi ha spinto fuori", ha tuonato l'inglese subito dopo il contatto al via.
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