"A Monza Antonelli ha camminato sulle acque": la stampa mondiale celebra l'impresa di Kimi

Kimi Antonelli, festa social dopo il trionfo a Monza: la spaghettata dal trofeo fa il giro del web
© instagram | Kimi Antonelli Monza 2026
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Anche la stampa mondiale celebra l'impresa di Kimi Antonelli a Monza. L'inglese 'Telegraph' esalta il pilota italiano della Mercedes: "Cammina sulle acque mentre Hamilton tuona dalla cima del monte". "Antonelli scatena il delirio a Monza a distanza di 60 anni e assesta un colpo decisivo al campionato. L'Autodromo Nazionale di Monza è stato teatro di una delle imprese più straordinarie della recente storia della Formula 1", recita lo spagnolo 'Mundo Deportivo'. I francesi de 'L'Equipe' omaggiano il ventenne bolognese come 'nuovo re d'Italia' e sottolineano come in casa Ferrari, all'arrivo, "i volti erano cupi. I tifosi, però, avevano già dimenticato la delusione quando la marea rossa ha invaso la pista ai piedi del podio, dalla Parabolica alla Variante del Rettifilo. Il motivo? Hanno comunque potuto intonare l'inno nazionale, pur senza la vittoria della loro scuderia del cuore. Anzi, non hanno dovuto nemmeno aspettare: le note di "Fratelli d'Italia" hanno avvolto l'autodromo fin da subito".
© instagram | Kimi Antonelli Monza 2026
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'El Pais' scrive che "Antonelli ha realizzato il sogno di una vita al GP d'Italia. Il pilota della Mercedes diventa il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, grazie a una rimonta memorabile dal 19/o posto". Le Figaro insiste sulla "folle rimonta di Antonelli. Davanti al pubblico di casa, il pilota ventenne ha preceduto il compagno di squadra George Russell". Fox Sport ha evidenziato "la velocità impressionante che gli ha permesso di recuperare posizioni su posizioni in pochissimi giri".