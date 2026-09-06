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FORMULA 1

Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza

06 Set 2026 - 13:49
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Dal numero uno del tennis, Jannik Sinner, all'olimpionica dello sci, Federica Brignone, che ha consegnato il ruotino della pole position a Pierre Gasly. Dal numero uno di Exor, John Elkann, al chief executive officer di Ferrari, Benedetto Vigna. È, come al solito, parata di vip a Monza per il GP d'Italia di F1. Tra i tantissimi ospiti eccellenti anche Marco Bezzecchi e Ghali, Matteo Berrettini, Alessandro Borghese, Giorgio Chiellini, Luca Marini e Dorothea Wierer, con Alberto Tomba e Valentino Rossi protagonisti nel box dell'amico Kimi Antonelli. Ma anche i calciatori del Bayern Monaco, Kimmich e Gnabry.

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