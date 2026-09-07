Ferrari "spuntata" a Monza: Hamilton e Leclerc, non è più tempo da "liberi tutti"

"Sono molto deluso per i nostri tifosi e per i nostri uomini in fabbrica che hanno lavorato tantissimo per portare qui gli ultimi aggiornamenti. Credo che saranno devastati. Abbiamo fatto una brutta gara, onestamente non so cosa dire, è abbastanza evidente. Il contatto con Leclerc al via? È inutile tornarci sopra adesso, troppo tardi. Oggi abbiamo perso tanti punti oggi ma devo accettarlo".