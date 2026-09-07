Antonelli, un giorno dopo "normale": in pista con gli amici sui kart

Da trionfatore a Monza, Andrea Kimi Antonelli è subito tornato alle origini. Eccolo allora a meno di 24 ore dalla rimonta-show tornare di nuovo al volante, ma di un kart: al Franciacorta di Castrezzato, nel Bresciano, il pilota della Mercedes ha trascorso alcune ore con alcuni membri del suo team e amici, e riabbracciato una disciplina che ha segnato gli inizi della sua carriera. "Guidare è quello che mi piace fare - le parole di un raggiante Antonelli a Sky -. E' stato bello, era da gennaio che non andavo sui kart, ed è sempre bello tornare dove tutto ebbe inizio. Poi una giornata così insieme al team, puro divertimento, è il top".