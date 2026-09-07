FORMULA 1

Antonelli, un giorno dopo "normale": in pista con gli amici sui kart

Archiviato il trionfo di Monza, il pilota bolognese ha trascorso qualche ora a Franciacorta prima di pensare al prossimo GP di Madrid

07 Set 2026 - 20:55
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Da trionfatore a Monza, Andrea Kimi Antonelli è subito tornato alle origini. Eccolo allora a meno di 24 ore dalla rimonta-show tornare di nuovo al volante, ma di un kart: al Franciacorta di Castrezzato, nel Bresciano, il pilota della Mercedes ha trascorso alcune ore con alcuni membri del suo team e amici, e riabbracciato una disciplina che ha segnato gli inizi della sua carriera. "Guidare è quello che mi piace fare - le parole di un raggiante Antonelli a Sky -. E' stato bello, era da gennaio che non andavo sui kart, ed è sempre bello tornare dove tutto ebbe inizio. Poi una giornata così insieme al team, puro divertimento, è il top".

A spingerlo di nuovo alla guida dopo una domenica così intensa "la passione. Perché sono molto ko, sono abbastanza cotto ma non si può dire di no al kart. Era una giornata a cui tenevo, è puro divertimento ma anche allenamento".

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Il trionfo a Monza è arrivato in un gp in cui il ventenne partiva dalle retrovie, causa cambio della power unit con conseguente penalità in fondo alla griglia: "Nessuno se l'aspettava, neanche io, di vincere - ha ribadito -. A essere sincero pensavo di perdere qualche punto, invece venirne fuori così ti dà una bella carica. Allo stesso tempo ti fa capire quanto sia importante sfruttare ogni singola occasione, perché questo tipo di giornate possono fare la differenza a fine anno".

E le emozioni non sono sopite: Leader del mondiale che proprio dopo la tappa italiana guarda all'obiettivo finale sempre più da favorito: e ora c'è subito Madrid. Nel mondo lo hanno omaggiato in tutti i modi, maestro, re, e monumental come la spettacolare curva del nuovo circuito spagnolo: "Ma io sono uno a cui piace essere di basso profilo".

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Kimi Antonelli, festa social dopo il trionfo a Monza: la spaghettata dal trofeo fa il giro del web

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