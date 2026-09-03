Anche Pokémon Pokopia celebra il GP d'Italia di F1 a Monza

Pokémon Pokopia è un’esperienza di simulazione di vita rilassante e orientata alla cooperazione, dedicata alla creazione e alla costruzione a blocchi in un mondo arido e privo di umani. Allontanandosi dalle classiche meccaniche di lotta e cattura, il gioco permette di vestire i panni di un Ditto trasformato in Allenatore, chiamato a riportare in vita una terra desolata e a riqualificare l'ambiente sfruttando le sue abilità di copia. Accompagnati da personaggi inediti come il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu, i giocatori dovranno coltivare la bellezza naturale del mondo e collaborare attivamente con altri Pokémon per ricostruirlo, attraverso l'esplorazione, la costruzione e la raccolta di risorse. Grazie a un ritmo contemplativo e alla possibilità di giocare in compagnia fino a quattro giocatori, sia in locale sia online, l'avventura invita a unire le forze per arredare, ripopolare e personalizzare un paradiso condiviso e accogliente, mettendo al centro dell'esperienza la creatività e la convivenza quotidiana.