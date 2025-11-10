Ferrari, la delusione di Hamilton: "Prima stagione da incubo, ma credo nella squadra"

Hamilton non è ancora salito sul podio per la Ferrari in un GP, l'unico resta quello della vittoria nella gara sprint in Cina, a marzo, e nel mondiale piloti occupa la sesta posizione. "È un incubo, e lo vivo da un po'. Il passaggio tra il sogno di guidare per questa squadra fantastica e l'incubo dei risultati che abbiamo ottenuto, gli alti e bassi, è impegnativo", ha confessato a Sky Sports. Successivamente, intervistato dal sito Viaplay, é parso meno pessimista: "Sarebbe sbagliato dire che non ci sono aspetti positivi", ha detto. "Se si guarda alla prestazione di Charles (Leclerc, ndr) in qualifica, si vede che la macchina ha un certo ritmo. Ma al momento dobbiamo solo lottare contro queste difficoltà". E poi conclude: "Credo ancora davvero in questa squadra e in ciò che possiamo realizzare insieme. Devo solo continuare a spingere e a dare loro tutto quello che posso". L'occasione di riscatto è fissata per il weekend di Las Vegas, che si correrà nel weekend del 23 novembre.