Ferrari, la delusione di Hamilton: "Prima stagione da incubo, ma credo nella squadra"

"Un incubo". Lewis Hamilton ha definito così la sua prima stagione in Ferrari, dopo il ritiro dal Gran Premio del Brasile, al 39mo giro, mentre era ultimo. Il sette volte campione del mondo è stato tamponato dalla Williams di Carlos Sainz al primo giro, poi ha danneggiato l'ala anteriore nel tentativo di superare l'Alpine di Franco Colapinto all'inizio del secondo, manovra che gli é costata una penalità di cinque secondi. Una domenica amara per Hamilton, che a Interlagos non si ritirava dal 2012, quando corse la sua ultima gara con la McLaren. Per la Ferrari, inoltre, è stato il terzo GP della stagione senza punti ottenuti, con la squadra che adesso è scivolata al quarto posto nella classifica costruttori, superata sia da Mercedes che da RedBull.
Hamilton non è ancora salito sul podio per la Ferrari in un GP, l'unico resta quello della vittoria nella gara sprint in Cina, a marzo, e nel mondiale piloti occupa la sesta posizione. "È un incubo, e lo vivo da un po'. Il passaggio tra il sogno di guidare per questa squadra fantastica e l'incubo dei risultati che abbiamo ottenuto, gli alti e bassi, è impegnativo", ha confessato a Sky Sports. Successivamente, intervistato dal sito Viaplay, é parso meno pessimista: "Sarebbe sbagliato dire che non ci sono aspetti positivi", ha detto. "Se si guarda alla prestazione di Charles (Leclerc, ndr) in qualifica, si vede che la macchina ha un certo ritmo. Ma al momento dobbiamo solo lottare contro queste difficoltà". E poi conclude: "Credo ancora davvero in questa squadra e in ciò che possiamo realizzare insieme. Devo solo continuare a spingere e a dare loro tutto quello che posso". L'occasione di riscatto è fissata per il weekend di Las Vegas, che si correrà nel weekend del 23 novembre.