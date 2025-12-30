Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

2026: non solo Olimpiadi, nell'anno che verrà anche Mondiali calcio ed Eurovolley

30 Dic 2025 - 22:47

Un anno a cinque cerchi tutto da vivere. Ma non solo. Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina ai Giochi del Mediterranneo a Taranto, passando per i Mondiali di calcio oversize in Nordamerica (dove l'Italia spera di farne parte giocandosi a marzo il suo destino ai playoff) l'anno sportivo che verrà prevede un concentrato di eventi che non annoierà gli appassionati. Sarà scandito anche da alcune discipline olimpiche giunte all'appuntamento iridato come basket femminile (4-13 settembre), baseball (5-17 marzo), sport equestri (11-23 agosto), hockey su prato (15-30 agosto), oltre a due sport che faranno il loro debutto a LA28 come cricket (7 febbraio-8 marzo) e flag football (13-16 agosto). Ma ci sono in calendario i tornei del Grande Slam del tennis e la Coppa Davis, gli Europei di pallavolo maschile in Italia (9-26 settembre a Milano, Modena, Napoli e Torino) e quelli femminili (21 agosto-6 settembre) con le nazionali azzurre entrambe campioni del mondo in carica. A prendersi la scena saranno comunque i Giochi in casa, i quarti in territorio nazionale dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il 6 febbraio allo stadio San Siro si terrà la cerimonia di apertura della XXV edizione invernale: a ospitare le gare anche città del territorio come Bormio, Livigno, Val di Fiemme, Anterselva.

In totale, le 16 discipline olimpiche si svolgeranno in 18 impianti dislocati su un'area di oltre 22 mila chilometri quadrati, coinvolgendo 3mila atleti olimpici provenienti da una novantina di Paesi. La cerimonia di chiusura è prevista all'Arena di Verona il 22 febbraio. A poche settimane dalla fine dei Giochi si aprono le Paralimpiadi Invernali (6-15 marzo) con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Prevista la partecipazione di circa 665 atleti provenienti da circa 50 nazioni. Le competizioni includeranno sei sport (sci alpino, biathlon, sci di fondo, para ice hockey, snowboard e curling in carrozzina) per un totale di 79 medaglie in palio. In estate occhi puntati sui Mondiali di calcio (11- giungo- 19 luglio): allo stadio Azteca di Città del Messico, si aprirà il torneo - ospitato da Canada, Usa e Messico - più bulimico della storia. Saranno 48 le squadre partecipanti e 104 le partite in programma. Dopo la fase a gironi, il 28 giugno scatterà la fase a eliminazione diretta: la finale sarà al Metlife Stadium nel New Jersey, negli Stati Uniti, domenica 19 luglio mentre la partita per il terzo posto si svolgerà il giorno prima, all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.

L'Italia del ct Gennaro Gattuso per fare parte della festa dovrà meritarsi il pass superando gli spareggi in programma dal 26 al 31 marzo che decreteranno le ultime nazionali qualificate. Gli Azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e poi, in caso di passaggio del turno, la vincente del confronto Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta. Ad agosto si torna a respirare aria di Giochi, quelli del Mediteranneo: la ventesima edizione si terrà a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Coinvolti 26 Paesi, con 4.500 atleti che gareggeranno in 30 discipline sportive. La città ionica non sarà l'unica sede delle gare: diversi gli eventi organizzati nel territorio tarantino, a Brindisi, Lecce, Fasano e Conversano. C'è poi il tennis reduce da un anno azzurro memorabile e si spera non irripetibile. Nel 2026 previste le finali di Coppa Davis a Bologna (24-29 novembre) con l'Italia, vincitrice dell''insalatiera' negli ultimi tre anni, chiamata ancora una volta a difendere il titolo: un'eventuale vittoria porterebbe il tennis azzurro a uno storico poker, riuscito nella storia soltanto a Paesi come Usa, Australia, Francia e Gran Bretagna nei loro anni migliori. La Davis chiude un anno tennistico cadenzato dai quattro tornei del Grande Slam: Australian Open (12 gennaio-1° febbraio); Roland Garros (18 maggio-7 giugno); Wimbledon (29 giugno-13 luglio) e US Open (31 agosto-13 settembre). Tra gli altri tornei gli Internazionali di Roma, in programma dal 28 aprile al 17 maggio, e le Atp Finals di Torino, di scena dal 15 al 22 novembre 2026. Tutti appuntamenti dove gli spettatori italiani faranno il tifo per Jannik Sinner, il Maestro tra i Maestri che spinge le speranze d'oro delle racchette. 

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:32
Canottaggio, Campagna: "Distrutto per morte Tizzano, era un amico"
22:47
2026: non solo Olimpiadi, nell'anno che verrà anche Mondiali calcio ed Eurovolley
21:46
Vela: anno record per la Lega Navale Italiana, superati i 63.800 soci
20:16
Manovra, il presidente Buonfiglio: "Soddisfatti per aumento 10 mln a Coni"
19:06
Milano Cortina, presidente Fontana: "Ci siamo, tutto pronto per le gare"