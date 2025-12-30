2026: non solo Olimpiadi, nell'anno che verrà anche Mondiali calcio ed Eurovolley

Un anno a cinque cerchi tutto da vivere. Ma non solo. Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina ai Giochi del Mediterranneo a Taranto, passando per i Mondiali di calcio oversize in Nordamerica (dove l'Italia spera di farne parte giocandosi a marzo il suo destino ai playoff) l'anno sportivo che verrà prevede un concentrato di eventi che non annoierà gli appassionati. Sarà scandito anche da alcune discipline olimpiche giunte all'appuntamento iridato come basket femminile (4-13 settembre), baseball (5-17 marzo), sport equestri (11-23 agosto), hockey su prato (15-30 agosto), oltre a due sport che faranno il loro debutto a LA28 come cricket (7 febbraio-8 marzo) e flag football (13-16 agosto). Ma ci sono in calendario i tornei del Grande Slam del tennis e la Coppa Davis, gli Europei di pallavolo maschile in Italia (9-26 settembre a Milano, Modena, Napoli e Torino) e quelli femminili (21 agosto-6 settembre) con le nazionali azzurre entrambe campioni del mondo in carica. A prendersi la scena saranno comunque i Giochi in casa, i quarti in territorio nazionale dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il 6 febbraio allo stadio San Siro si terrà la cerimonia di apertura della XXV edizione invernale: a ospitare le gare anche città del territorio come Bormio, Livigno, Val di Fiemme, Anterselva.