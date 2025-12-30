2026: non solo Olimpiadi, nell'anno che verrà anche Mondiali calcio ed Eurovolley

Un anno a cinque cerchi tutto da vivere. Ma non solo. Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina ai Giochi del Mediterranneo a Taranto, passando per i Mondiali di calcio oversize in Nordamerica (dove l'Italia spera di farne parte giocandosi a marzo il suo destino ai playoff) l'anno sportivo che verrà prevede un concentrato di eventi che non annoierà gli appassionati. Sarà scandito anche da alcune discipline olimpiche giunte all'appuntamento iridato come basket femminile (4-13 settembre), baseball (5-17 marzo), sport equestri (11-23 agosto), hockey su prato (15-30 agosto), oltre a due sport che faranno il loro debutto a LA28 come cricket (7 febbraio-8 marzo) e flag football (13-16 agosto). Ma ci sono in calendario i tornei del Grande Slam del tennis e la Coppa Davis, gli Europei di pallavolo maschile in Italia (9-26 settembre a Milano, Modena, Napoli e Torino) e quelli femminili (21 agosto-6 settembre) con le nazionali azzurre entrambe campioni del mondo in carica. A prendersi la scena saranno comunque i Giochi in casa, i quarti in territorio nazionale dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il 6 febbraio allo stadio San Siro si terrà la cerimonia di apertura della XXV edizione invernale: a ospitare le gare anche città del territorio come Bormio, Livigno, Val di Fiemme, Anterselva.
In totale, le 16 discipline olimpiche si svolgeranno in 18 impianti dislocati su un'area di oltre 22 mila chilometri quadrati, coinvolgendo 3mila atleti olimpici provenienti da una novantina di Paesi. La cerimonia di chiusura è prevista all'Arena di Verona il 22 febbraio. A poche settimane dalla fine dei Giochi si aprono le Paralimpiadi Invernali (6-15 marzo) con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Prevista la partecipazione di circa 665 atleti provenienti da circa 50 nazioni. Le competizioni includeranno sei sport (sci alpino, biathlon, sci di fondo, para ice hockey, snowboard e curling in carrozzina) per un totale di 79 medaglie in palio. In estate occhi puntati sui Mondiali di calcio (11- giungo- 19 luglio): allo stadio Azteca di Città del Messico, si aprirà il torneo - ospitato da Canada, Usa e Messico - più bulimico della storia. Saranno 48 le squadre partecipanti e 104 le partite in programma. Dopo la fase a gironi, il 28 giugno scatterà la fase a eliminazione diretta: la finale sarà al Metlife Stadium nel New Jersey, negli Stati Uniti, domenica 19 luglio mentre la partita per il terzo posto si svolgerà il giorno prima, all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.
L'Italia del ct Gennaro Gattuso per fare parte della festa dovrà meritarsi il pass superando gli spareggi in programma dal 26 al 31 marzo che decreteranno le ultime nazionali qualificate. Gli Azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e poi, in caso di passaggio del turno, la vincente del confronto Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta. Ad agosto si torna a respirare aria di Giochi, quelli del Mediteranneo: la ventesima edizione si terrà a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Coinvolti 26 Paesi, con 4.500 atleti che gareggeranno in 30 discipline sportive. La città ionica non sarà l'unica sede delle gare: diversi gli eventi organizzati nel territorio tarantino, a Brindisi, Lecce, Fasano e Conversano. C'è poi il tennis reduce da un anno azzurro memorabile e si spera non irripetibile. Nel 2026 previste le finali di Coppa Davis a Bologna (24-29 novembre) con l'Italia, vincitrice dell''insalatiera' negli ultimi tre anni, chiamata ancora una volta a difendere il titolo: un'eventuale vittoria porterebbe il tennis azzurro a uno storico poker, riuscito nella storia soltanto a Paesi come Usa, Australia, Francia e Gran Bretagna nei loro anni migliori. La Davis chiude un anno tennistico cadenzato dai quattro tornei del Grande Slam: Australian Open (12 gennaio-1° febbraio); Roland Garros (18 maggio-7 giugno); Wimbledon (29 giugno-13 luglio) e US Open (31 agosto-13 settembre). Tra gli altri tornei gli Internazionali di Roma, in programma dal 28 aprile al 17 maggio, e le Atp Finals di Torino, di scena dal 15 al 22 novembre 2026. Tutti appuntamenti dove gli spettatori italiani faranno il tifo per Jannik Sinner, il Maestro tra i Maestri che spinge le speranze d'oro delle racchette.