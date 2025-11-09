Norris nella bolla vincente, Antonelli doma Verstappen. Piastri a fari spenti

Due vittorie nello spazio di ventiquattr'ore e un vantaggio di ventiquattro punti nei confronti del proprio compagno di squadra. In poco più di due mesi Lando ha ribaltato o quasi la sfida: dai meno trentaquattro di Zandvoort ai più ventiquattro appunto di San Paolo e adesso mancano solo tre giri di giostra. Sembra proprio che il pilota inglese (sicuramente con l'aiuto di un mental coach che rimane nell'ombra) abbia fatto una sorta di reset. Ne è venuto fuori un ragazzo piuttosto scostante negli atteggiamenti fuori dalla macchina ma finché vince sono problemi degli altri e di Piastri prima di tutto.